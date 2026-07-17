Giá vàng nhẫn 9999 bất ngờ neo thấp hơn SJC tới 17 triệu đồng/lượng

Phiên sáng ngày 17/7, các đơn vị kinh doanh chủ yếu niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng tại SJC từ 2 triệu đồng/lượng trở xuống. Cá biệt, một doanh nghiệp đặt giá bán vàng nhẫn dưới ngưỡng giao dịch vàng miếng tới 17,1 triệu đồng/lượng…

giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn trong phiên sáng nay tiếp tục ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh. Trong hai phiên cuối tuần (16-17/7), giá vàng miếng SJC tổng mức giảm phổ biến 2 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo ở ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (16/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp trên đều sụt 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua vàng miếng chốt phiên sáng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giảm 1,7 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 146,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý niêm yết lần lượt ở mức 142,3 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận xu hướng trái chiều.

Tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Kết phiên sáng, Ngọc Thẩm neo giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,1 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi sụt tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều chốt phiên 16/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm thu hẹp biên độ giảm trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán giữ nguyên, niêm yết giá giao dịch ở ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 17/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến giảm cũng phủ bóng trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh nhẹ hơn so với phân khúc vàng miếng SJC, dao động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Sau khi ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường lên tới 5,5 triệu đồng/lượng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 bất ngờ chững lại trong phiên sáng nay.

Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp niêm yết ở ngưỡng 126,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại mức 131 triệu đồng/lượng. Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cao hơn so mặt bằng chung, chạm ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.

So với phân khúc giá vàng miếng niêm yết tại SJC, mức chênh lệch giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tiếp tục kéo giãn lên tới 15,6 triệu đồng/lượng với chiều mua và 17,1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Mức chênh lệch này cao gấp hơn 7 lần so với mặt chung giữa các doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi mở cửa phiên ở mức 142,1 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 2,1 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng điều chỉnh giảm không đồng đều giữa cả hai chiều.

Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng giảm 2 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 15/7. Doanh nghiệp PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng còn giá bán neo tại 145,6 triệu đồng/lượng., Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này giảm lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 16/7.

Biên độ giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 17/7 so với 16/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua giảm mạnh hơn giá bán ở cả hai doanh nghiệp SJC và PNJ đã kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này thêm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 16/7, lên ngưỡng lần lượt là 3,5 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, biên độ chênh lệch tại Phú Quý chỉ tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở mức 142,3 triệu đồng – 146,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai doanh nghiệp này cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều

DOJI là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI neo giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ba doanh nghiệp trên vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng cao là 4 triệu đồng/lượng.