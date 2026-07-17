Giá vàng nhẫn 9999 bất ngờ neo thấp hơn SJC tới 17 triệu đồng/lượng
MMai Nhi
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Phiên sáng ngày 17/7, các đơn vị kinh doanh chủ yếu niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng tại SJC từ 2 triệu đồng/lượng trở xuống. Cá biệt, một doanh nghiệp đặt giá bán vàng nhẫn dưới ngưỡng giao dịch vàng miếng tới 17,1 triệu đồng/lượng…
Giá giao dịch vàng
miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn trong phiên sáng nay tiếp tục ghi nhận nhịp
điều chỉnh giảm mạnh. Trong hai phiên cuối tuần (16-17/7), giá vàng miếng SJC tổng mức giảm phổ biến 2 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh
Hải đồng loạt neo ở ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng. So với giá
chốt phiên hôm qua (16/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp
trên đều sụt 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Giá mua vàng miếng
chốt phiên sáng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giảm 1,7 triệu đồng/lượng
còn giá bán giảm 1,6 triệu đồng/lượng.
Cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng
miếng SJC ở ngưỡng 146,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng SJC
tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý niêm yết lần lượt ở mức 142,3 triệu đồng/lượng
và 143 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía
Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận xu hướng trái
chiều.
Tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng giảm 1,6
triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Kết phiên sáng, Ngọc Thẩm neo
giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,1 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, sau
khi sụt tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều chốt phiên 16/7, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại Ngọc Thẩm thu hẹp biên độ giảm trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng,
giá mua vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán
giữ nguyên, niêm yết giá giao dịch ở ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng
(mua – bán).
Diễn biến giảm cũng phủ bóng trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng
nay. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh nhẹ hơn so với phân khúc vàng miếng SJC, dao
động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn duy trì
ổn định giá vàng nhẫn so với phiên hôm qua.
Sau khi ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường lên tới 5,5 triệu
đồng/lượng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 bất ngờ chững lại trong phiên sáng nay.
Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp niêm yết ở ngưỡng
126,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại mức 131 triệu đồng/lượng. Dù không ghi
nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn
tại Ngọc Thẩm cao hơn so mặt bằng chung, chạm ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.
So với phân khúc giá vàng miếng niêm yết tại SJC, mức chênh lệch giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tiếp tục kéo giãn lên tới 15,6 triệu đồng/lượng với chiều mua và 17,1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Mức chênh lệch này cao gấp hơn 7 lần so với mặt chung giữa các doanh nghiệp.
Trong khi đó, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi mở cửa phiên ở mức 142,1 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên
sáng. So với giá chốt phiên 26/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 2,1 triệu
đồng/lượng với chiều mua và giảm 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Tương tự, giá mua,
bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng điều chỉnh giảm không đồng đều giữa cả hai
chiều.
Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng giảm 2 triệu đồng/lượng còn giá bán
giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên
15/7. Doanh nghiệp PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141,5
triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng Phú Quý niêm yết giá mua
vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 142 triệu đồng/lượng còn giá bán neo tại 145,6
triệu đồng/lượng., Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này giảm lần lượt
1,5 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 16/7.
Giá mua giảm mạnh hơn giá bán ở cả hai doanh nghiệp SJC và PNJ đã kéo chênh
lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này thêm 500 nghìn đồng/lượng so
với phiên 16/7, lên ngưỡng lần lượt là 3,5 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, biên độ chênh lệch tại Phú Quý chỉ tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng,
lên mức 3,6 triệu đồng/lượng.
Bảo
Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn và
vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở
mức 142,3 triệu đồng – 146,3 triệu
đồng/lượng trong
suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/7, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại hai doanh nghiệp này cùng giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều
DOJI là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng
nay. Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. DOJI neo giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ba doanh nghiệp trên vẫn duy trì
ổn định ở ngưỡng cao là 4 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, trên
thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 17/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ hơn 0,3%, quay lên ngưỡng 3.989,2 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 18,13 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này thấp hơn, dao động từ 17,03 triệu – 18,03
triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch chỉ còn 2,5 triệu đồng/lượng.
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