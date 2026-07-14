Giá vàng trong nước ngược chiều giá thế giới

Trong phiên sáng 14/7, giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,3 triệu - 2 triệu đồng/lượng, neo tại mức phổ biến 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giảm trải rộng từ 700 nghìn – 1,3 triệu đồng/lượng, ngược với mức tăng gần 0,4% của giá vàng thế giới...

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm từ 1,3 triệu - 2 triệu đồng/lượng - Ảnh: Báo Tín Minh Châu

Diễn biến giảm tiếp tục duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa phiên sáng, các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt hạ 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (13/7). Tính đến 10 giờ, bốn doanh nghiệp này cùng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng 147,1 triệu đồng/lượng còn giá mua niêm yết lần lượt ở mốc 142,2 triệu và 143,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 13/7, giá bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 13/7, xuống còn 4,9 triệu đồng/lượng nhưng vẫn thuộc nhóm có mức chênh lệch cao. Trong khi đó, khoảng cách phổ biến chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh lớn điều chỉnh giảm mạnh hơn so với mặt bằng chung, đi kèm với giá bán vàng miếng SJC thuộc nhóm thấp trên thị trường.

Giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng. Tính đến 10 giờ, giá giao dịch vàng miếng tại đơn vị này giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng.

Sau hai nhịp giảm mạnh liên tiếp ngay đầu phiên sáng với tổng mức giảm là 2,1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng với chiều bán, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại 144,2 triệu – 146 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng thêm lần lượt 600 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 144,8 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 14/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến phân hoá xuất hiện rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 700 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, trong khi một số nơi vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch so với phiên 13/7.

Sau khi sụt 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/7, Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên tại ngưỡng 131,5 triệu – 135 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Dù không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng ngọc Thẩm vẫn doanh nghiệp ghi nhận giá giao dịch thấp nhất thị trường.

Với 2 nhịp tăng, giảm đan xen chỉ trong hơn 1 tiếng đầu mở cửa, DOJI đặt giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 13/7, giá bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng trong khi chiều mua không đổi.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn thu hẹp xuống mức phổ biến là 3,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 500 nghìn đồng/lượng so với khoảng cách trên thị trường vàng miếng SJC. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp ghi nhận mức chênh lệch cao lệch cao nhất là 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mức giá giao dịch 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ đối với vàng nhẫn trơn 9999. So với giá chốt phiên 13/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 700 nghìn đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, Công ty SJC neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,8 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 13/7.

Tuy nhiên, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này nhanh chóng tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch tại 143,1 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên sáng sụt 1 triệu đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng. Sau 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,8 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi chốt phiên sáng, giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 14/7 so với 13/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Sản phẩm vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ, giá mua vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng rồng Thăng Long tại thương hiệu này cùng niêm yết ở mức 142,2 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại ngưỡng 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua giảm 1 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại 142 triệu – 146 triệu đồng/lượng.