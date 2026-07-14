Giá vàng trong nước ngược chiều giá thế giới

Trong phiên sáng 14/7, giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,3 triệu - 2 triệu đồng/lượng, neo tại mức phổ biến 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giảm trải rộng từ 700 nghìn – 1,3 triệu đồng/lượng, ngược với mức tăng gần 0,4% của giá vàng thế giới...
Diễn biến giảm tiếp
tục duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Ngay khi mở cửa
phiên sáng, các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt hạ 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều
đối với giá vàng miếng.
Tuy nhiên, chỉ sau
hơn 1 tiếng đồng hồ mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ
và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt
phiên hôm qua (13/7). Tính đến 10 giờ, bốn doanh nghiệp này cùng niêm yết giá mua,
bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng
1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Bảo Tín Minh
Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở ngưỡng
147,1 triệu đồng/lượng còn giá mua niêm yết lần lượt ở mốc 142,2 triệu và 143,6
triệu đồng/lượng.
So với giá chốt
phiên 13/7, giá bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều giảm 1,3
triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 1,4
triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 13/7, xuống còn 4,9 triệu đồng/lượng nhưng vẫn thuộc nhóm có mức chênh lệch cao. Trong khi đó, khoảng cách phổ biến chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh,
giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh lớn
điều chỉnh giảm mạnh hơn so với mặt bằng chung, đi kèm với giá bán vàng miếng SJC
thuộc nhóm thấp trên thị trường.
Giá
mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường
trong phiên sáng. Tính đến 10 giờ, giá giao dịch vàng miếng tại đơn vị này giảm
2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 143 triệu –
146 triệu đồng/lượng.
Sau hai nhịp giảm
mạnh liên tiếp ngay đầu phiên sáng với tổng mức giảm là 2,1 triệu đồng/lượng với
chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng với chiều bán, Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng
miếng tại 144,2 triệu – 146 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ,
giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng thêm lần lượt 600 nghìn đồng/lượng
và 300 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 144,8 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng (mua
– bán), giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Diễn biến phân hoá xuất hiện rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh trên thị trường
vàng nhẫn “4 số 9”. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 700 nghìn đến 1,3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, trong khi một số nơi vẫn giữ
nguyên mức giá giao dịch so với phiên 13/7.
Sau khi sụt 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/7, Ngọc Thẩm niêm yết
giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên tại ngưỡng 131,5 triệu – 135 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.
Dù không ghi nhận bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng ngọc Thẩm
vẫn doanh nghiệp ghi nhận giá giao dịch thấp nhất thị trường.
Với 2 nhịp tăng, giảm đan xen chỉ trong hơn 1 tiếng đầu mở cửa, DOJI đặt
giá vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 13/7, giá bán vàng
nhẫn tại thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng trong khi chiều mua không đổi.
Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn thu hẹp xuống mức phổ biến là 3,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 500 nghìn đồng/lượng so với khoảng cách trên thị trường vàng miếng SJC. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp ghi nhận mức chênh lệch cao lệch cao nhất là 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, mức
giá giao dịch 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ đối
với vàng nhẫn trơn 9999. So với giá chốt phiên 13/7,
giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 700 nghìn đồng/lượng
và 1,2 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên, Công ty SJC neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,8 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 13/7.
Tuy nhiên, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này nhanh chóng tăng trở
lại 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch tại
143,1 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn tại thương hiệu
này giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên sáng sụt 1 triệu
đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng. Sau 1 tiếng
mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,8 triệu – 146,3 triệu
đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi chốt
phiên sáng, giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sản phẩm vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giảm 800 nghìn
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ, giá mua vàng
nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng rồng Thăng Long tại thương hiệu này cùng niêm yết ở mức 142,2 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại
ngưỡng 146,2 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua giảm
1 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại 142 triệu –
146 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 14/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng gần 0,4%, tiến lên ngưỡng 4.015,6 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,74 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 16,64 triệu – 17,24 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này là 5,64 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh với hai giải thưởng tại hệ thống ABF Retail Banking Awards 2026 gồm "Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc" và "Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc", khẳng định vị thế Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.
Áp lực phát hành lớn cùng biến động tiền tệ đang đẩy thị trường trái phiếu Chính phủ vào mặt bằng lãi suất cao hơn. Với tỷ lệ trúng thầu tháng 6 chỉ 34,4% và lãi suất bình quân lên 4,25%/năm, các chuyên gia đánh giá lợi suất được dự báo khó có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.