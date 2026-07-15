Giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh, giá vàng nhẫn 9999 diễn biến trái chiều
MMai Nhi
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Trong phiên sáng 15/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, trong khi phần lớn doanh nghiệp tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thì có ba đơn vị điều chỉnh giảm từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng hoặc giữ nguyên giá vàng nhẫn…
Trải qua 2 phiên
đầu tuần sụt giá liên tiếp với tổng mức giảm lên tới 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều,
giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay đồng
loạt nằm trong xu hướng tăng. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC
phổ biến neo tại ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ
30 phút, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng
niêm yết ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên hôm qua (14/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn doanh
nghiệp trên đồng loạt bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất trên thị trường trong phiên sáng 14/7 thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, ngưỡng chênh lệch phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 tiệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều
chỉnh tăng trên, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng đều
neo ở ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần
lượt ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng và 145 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía
Nam, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng điều
chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 1 tiếng đầu ở cửa. Tính đến 9 giờ
30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,5 triệu – 147,5
triệu đồng/lượng.
Trong
khi đó, tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp
tăng liên tiếp ngay khi mở cửa phiên sáng nhưng vẫn là doanh nghiệp có biên hẹp
điều chỉnh hẹp nhất.
Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương
hiệu này tăng tổng cộng lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng, đặt
tại ngưỡng 146,5 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, xu hướng phân hoá giữa
các đơn vị thể hiện rõ nét trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi mở cửa phiên.
Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn theo xu
hướng chung thì nhiều hệ thống vẫn giữ nguyên hoặc giảm giá giao dịch so với giá
chốt phiên 14/7.
Mở cửa phiên sáng,
mức giá giao dịch 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng được niêm yết tại PNJ
đối với vàng nhẫn trơn 9999 và duy trì ổn định trong
suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 14/7, chiều bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng trong khi chiều mua không đổi.
Trong
khi đó, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi chốt phiên hôm qua lên đến hơn
1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải
sụt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay.
Trong phiên sáng, ngưỡng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng lên mức 4 triệu đồng/lượng. Đồng thời, khoảng cách này cũng cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.
Tính đến 9 giờ 30 phút,
giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 143,5
triệu – 147,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng
nhẫn 9999 trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp đặt giá mua vàng nhẫn ở ngưỡng 132
triệu đồng/lượng còn giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng
So với các doanh nghiệp cùng niêm yết giá vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn tại
Ngọc Thẩm cách xa hẳn so với ngưỡng chung trên toàn thị trường. Giá mua vàng nhẫn
tại thương hiệu này thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng còn giá bán cách tới 13,5 triệu
đồng/lượng.
Ngược lại, mở cửa phiên, Công ty
SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,8 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn tại đơn vị này bật tăng 1
triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 14/7. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức
giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng
với chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại thương
hiệu này được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại
ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, doanh nghiệp này cũng neo giá bán
vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Trong
khi đó, giá mua vàng nhẫn đặt tại ngưỡng 144 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên
14/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều.
DOJI là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá bán tăng gấp đôi giá mua. Tính
đến 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều
mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên mức 4 triệu đồng/lượng.
So với doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường là SJC,
giá vàng nhẫn niêm yết tại các doanh nghiệp còn lại đều thấp hơn khoảng 500 nghìn
– 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 15/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,4%, lùi xuống ngưỡng 4.040 USD/oz.
Diễn biến trên thị trường thế giới đi ngược so với xu hướng trong nước
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 18,35 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
so với phiên hôm qua (14/7). Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”,
khoảng cách này dao động từ 17,35 triệu – 17,85 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh
nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch vẫn duy trì ở ngưỡng
5,35 triệu đồng/lượng.
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