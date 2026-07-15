Giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh, giá vàng nhẫn 9999 diễn biến trái chiều

Trong phiên sáng 15/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, trong khi phần lớn doanh nghiệp tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thì có ba đơn vị điều chỉnh giảm từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng hoặc giữ nguyên giá vàng nhẫn…

Giá vàng miếng SJC bật tăng 1 triệu đồng/lượng - Ảnh: BTMC

Trải qua 2 phiên đầu tuần sụt giá liên tiếp với tổng mức giảm lên tới 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay đồng loạt nằm trong xu hướng tăng. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC phổ biến neo tại ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (14/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp trên đồng loạt bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất trên thị trường trong phiên sáng 14/7 thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, ngưỡng chênh lệch phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 tiệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh tăng trên, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng đều neo ở ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng và 145 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 1 tiếng đầu ở cửa. Tính đến 9 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp ngay khi mở cửa phiên sáng nhưng vẫn là doanh nghiệp có biên hẹp điều chỉnh hẹp nhất.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 146,5 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 15/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, xu hướng phân hoá giữa các đơn vị thể hiện rõ nét trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi mở cửa phiên. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn theo xu hướng chung thì nhiều hệ thống vẫn giữ nguyên hoặc giảm giá giao dịch so với giá chốt phiên 14/7.

Mở cửa phiên sáng, mức giá giao dịch 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng được niêm yết tại PNJ đối với vàng nhẫn trơn 9999 và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 14/7, chiều bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng trong khi chiều mua không đổi.

Trong khi đó, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi chốt phiên hôm qua lên đến hơn 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải sụt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay.

Trong phiên sáng, ngưỡng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng lên mức 4 triệu đồng/lượng. Đồng thời, khoảng cách này cũng cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn 9999 trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp đặt giá mua vàng nhẫn ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng còn giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng

So với các doanh nghiệp cùng niêm yết giá vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm cách xa hẳn so với ngưỡng chung trên toàn thị trường. Giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng còn giá bán cách tới 13,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 15/7 so với 14/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,8 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn tại đơn vị này bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 14/7. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt tại ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này cũng neo giá bán vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn đặt tại ngưỡng 144 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá bán tăng gấp đôi giá mua. Tính đến 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên mức 4 triệu đồng/lượng.

So với doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường là SJC, giá vàng nhẫn niêm yết tại các doanh nghiệp còn lại đều thấp hơn khoảng 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.