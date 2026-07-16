Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 sụt mạnh tới 2,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 16/7, cập nhật bảng giá trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Đáng nói, mức giảm giá tại một doanh nghiệp phía Nam cao gấp 5 lần, lên 2,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch so với giá vàng miếng SJC lên tới 16 triệu đồng/lượng…

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Thị trường vàng miếng SJC đồng loạt hạ giá giao dịch ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ giảm chỉ dao động trong mức hẹp, dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.

Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên sáng đồng loạt neo ở ngưỡng 145,2 triệu đồng/lượng còn giá bán đặt ở mức 148,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (15/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp trên đều giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Nhịp điều chỉnh trái chiều giữa giá mua và giá bán tại Bảo Tín Minh Châu đã thu hẹp gần 1 triệu đồng/lượng so với phiên 15/7 đối với chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC. Khoảng cách này chỉ còn 4,2 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao gấp đôi so với doanh nghiệp có mức chênh lệch thấp nhất là Mi Hồng với 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng chung ngưỡng điều chỉnh tăng trên, giá mua, bán vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 144,7 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng trong khi giá mua tăng 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 144 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng đồng loạt đi xuống với biên độ mạnh hơn. So với khu vực phía Bắc, giá bán vàng miếng tại các đơn vị phía Nam rẻ hơn tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ngay khi mở cửa, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng tại 146,7 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng.

Trong nửa đầu phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại đây sụt giảm 2 nhịp liên tiếp. Giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại Mi Hồng niêm yết tại 145,8 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chièu bán so với giá chốt phiên 15/7.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 16/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giảm giá giao dịch trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, xu hướng phân hoá vẫn diễn ra rõ rệt giữa các hệ thống khi có tới ba nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu vẫn không thay đổi giá mua, bán sản phẩm vàng rồng Thăng Long. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng rồng Thăng Long tại thương hiệu này đều được duy trì ổn định ở mức 143,5 triệu đồng - 147,5 triệu đồng/lượng. Mức giá niêm yết trên giữ nguyên đến hết phiên sáng

Mức giá giao dịch 143,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải đối với giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 15/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn giữ nhịp đi ngang.

Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 500 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua vẫn giữ nguyên so với giá chốt phiên 15/7. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn mạnh nhất so với mặt bằng chung trong phiên sáng nay, kéo theo giá giao dịch ở ngưỡng rẻ nhất.

Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp này sụt mạnh 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 133 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua,bán vàng nhẫn so với giá vàng miếng SJC trong phiên 16/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mức chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” phản ánh sự phân hóa mạnh trên thị trường vàng không chỉ về chính sách giá mà còn ở yếu tố thương hiệu, nguồn cung và chiến lược kinh doanh của từng đơn vị. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chạy theo mức giá rẻ mà bỏ qua rủi ro về thanh khoản và chênh lệch mua, bán khi giao dịch trở lại.

So với giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, phân khúc giá vàng nhẫn “4 số 9” trên thị trường thấp hơn từ 700 nghìn đồng/lượng đến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, riêng tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này lên tới 15,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 15,2 triệu đồng/lượng với chiều bán, giúp người mua có thêm dư địa lựa chọn ở phân khúc giá thấp hơn.

Công ty SJC đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 144,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua và giảm tới 800 nghìn đồng/lượng với chiều bán, kéo chênh lệch giá mua, bán thu hẹp xuống mức 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 143,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, doanh nghiệp này niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng còn giá mua đặt tại ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/7.