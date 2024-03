Giá vàng thế giới bứt phá mạnh qua 2.100 USD/oz, vàng nhẫn trong nước cao kỷ lục

Giá vàng thế giới tăng dữ dội qua mốc 2.100 USD/oz và tiến gần hơn tới mức đỉnh mọi thời đại thiết lập vào cuối năm ngoái, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay (5/3) đồng loạt tăng mạnh, với giá vàng nhẫn cao chưa từng thấy.

Lúc gần 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 78,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 600.000 đồng/lượng và 700.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 78,9 triệu đồng/lượng và 80,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Ở mức giá này, vàng miếng đang rất gần mức giá kỷ lục 81 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra thiết lập vào cuối tuần vừa rồi.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 999,9 duy trì xu hướng tăng bền bỉ, lập đỉnh cao mới quanh ngưỡng 68,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý có giá 67,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 400.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 67,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,58 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 700.000 đồng/lượng và 600.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn SJC có giá 66,45 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 67,65-67,75 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra tuỳ trọng lượng sản phẩm.

Giá vàng trong nước đang được thúc đẩy bởi cả xu hướng tăng của giá vàng quốc tế và sự khan hiếm nguồn cung giữa lúc nhu cầu tăng cao tại thị trường vàng trong nước. Từ sau Tết đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều đã tăng khoảng 2,4-2,6 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng kết thúc phiên đầu tuần trong trạng thái tăng mạnh, nối tiếp phiên bùng nổ vào hôm thứ Sáu tuần trước. Đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 31,2 USD/oz, tương đương tăng gần 1,5%, chốt ở mức 2.114,5 USD/oz.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,3 USD/oz so với chốt phiên New York, tương đương giảm 0,1%, còn 2.112,3 USD/oz. Mức giá này tương đương 63,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn đến 17,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn cao hơn đến 5,4 triệu đồng/lượng.

Mức giá hiện tại của giá vàng giao ngay còn cách không xa kỷ lục mọi thời đại 2.150 USD/oz thiết lập vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4 tại New York đóng cửa ở mức 2.126,3 USD/oz, cao chưa từng thấy kể từ khi thị trường vàng giao sau được thành lập vào năm 1974.

Tuy nhiên, theo giám đốc đầu tư Peter Boockvar của công ty Bleakley Financial Group, nếu tính cả yếu tố lạm phát, kỷ lục mọi thời đại của giá vàng là mức khoảng 3.200 USD/oz ghi nhận vào năm 1980.

“Giá vàng hiện nay còn cách kỷ lục đó một khoảng xa, và điều này cũng đồng nghĩa tiềm năng tăng giá của vàng vẫn còn”, ông Boockvar nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Vị chuyên gia nhấn mạnh việc giá vàng tăng vững dù lãi suất còn cao và đồng USD duy trì đà tăng giá. Ông cho rằng sức mạnh này của vàng một phần đến từ nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng trung ương sau khi phương Tây áp các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn lên Nga liên quan tới cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

“Có thể hình dung là tinh thần của những nước như Trung Quốc, Saudi Arabia và nhiều nước khác đều cẩn trọng với việc đổ tất cả dự trữ ngoại hối vào trái phiếu kho bạc Mỹ”, ông Boockvar nhận định.

Cũng theo ông Boockvar, giá vàng còn dư địa để tăng trong thời gian tới vì Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát xuống thang. Hiện thị trường tài chính đang đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, khả năng này sẽ bị chi phối bởi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố tiếp theo, bao gồm báo cáo tổng thể về thị trường việc làm tháng 2 dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này.

Theo chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities, giá vàng đang được hỗ trợ bởi một vài số liệu kinh tế Mỹ công bố vào tuần trước yếu hơn so với kỳ vọng. “Thị trường tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục suy yếu khi nền kinh tế giảm tốc. Đó là môi trường lý tưởng để Fed bắt đầu giảm lãi suất”, ông Melek nói.

Dù vậy, ông Melek cũng cảnh báo giá vàng có thể sụt mạnh trở lại nếu trong thời gian tới xuất hiện những số liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo. “Chẳng hạn, số liệu việc làm được đưa ra là mạnh hơn mọi người nghĩ, tất cả đặt cược sẽ bị đảo lộn và tôi cho rằng giá vàng sẽ để mất nhiều thành quả tăng”, ông nói.

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 2,6% từ đầu năm đến nay, dù chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 2,5% trong cùng khoảng thời gian. Chỉ số này chốt ngày thứ Hai trên mức 103,8 điểm, giảm nhẹ so với mức chốt của tuần trước.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.480 đồng (mua vào) và 24.850 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lại bán ròng vàng trong phiên ngày thứ Hai, xả 2,3 tấn vàng, giảm nắm giữ còn 821,5 tấn vàng. Trong 4 tuần tính đến tuần trước, quỹ này đã bán ròng 28 tấn vàng.