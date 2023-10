Giá vàng thế giới chờ dữ liệu lạm phát Mỹ, trong nước nhích về phía 70 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới chững lại sau phiên tăng mạnh vào đầu tuần vì xung đột vũ trang ở dải Gaza, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (11/10) có xu hướng tiến về mốc 70 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế đang ở mức gần 15 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 69,07 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,72 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 56,52 triệu đồng/lượng và 57,42 triệu đồng/lượng, giảm 120.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 69,05 triệu đồng/lượng và 69,75 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.861,4 USD/oz, tăng 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại thị trường Mỹ. Mức giá này tương đương khoảng 55,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,6 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 14,4 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang chênh quốc tế 2,3 triệu đồng/lượng.

Phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay giảm 0,9 USD/oz, chốt ở mức 1.861 USD/oz.

Trước đó, giá vàng đã tăng 1,5% trong phiên ngày thứ Hai, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất 5 tháng, do cuộc tấn công đẫm máu mà nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine nhằm vào Israel và sự đáp trả chưa từng có tiền lệ của Israel sau đó.

Việc giá vàng chững lại trong phiên ngày thứ Ba cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng trong lúc đánh giá về ảnh hưởng của xung đột ở dải Gaza và có tâm lý “chờ xem” trước khi đón nhận loạt báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng.

Trong đó, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế học dự báo PPI tăng 0,3% trong tháng 9.

Cùng ngày thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Nhà đầu tư kỳ vọng biên bản sẽ phản ánh rõ ràng hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của Fed sau khi ngân hàng trung ương này tạm dừng việc tăng lãi suất trong cuộc họp vừa rồi. Tiếp đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng hơn 2%. Đơn vị: USD/oz.

Áp lực mất giá đối với vàng đang được giải toả nhiều vì cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm.

Phát biểu ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, nói Fed không cần phải tăng thêm lãi suất, và cho rằng không có cuộc suy thoái nào đang đợi kinh tế Mỹ ở phía trước. Hôm thứ Hai, một số quan chức của Fed nói rằng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi vay của gia đình và doanh nghiệp, qua đó có thể giúp Fed tránh phải tăng thêm lãi suất ngắn hạn.

Những phát biểu này về triển vọng lãi suất Fed là một lý do đưa lợi suất giảm. Bên cạnh đó, lợi suất còn giảm do nhiều nhà đầu tư mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm sự an toàn khi bất ổn địa chính trị gia tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 13 điểm cơ bản, còn 4,65%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đã giảm về mức 105,8 điểm, thấp nhất trong 2 tuần, từ chỗ vượt 106 điểm trong tuần trước và thiết lập mức đỉnh của 11 tháng.

Chiến lược gia trưởng Bart Melek của TD Securities cho biết hoạt động chốt lời và tâm lý ham thích gia tăng đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu đã khiến giá vàng không thể bứt phá dù lợi suất trái phiếu và tỷ giá USD đi xuống. “Nếu báo cáo CPI nóng hơn kỳ vọng, nhất là CPI lõi, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng, bởi củng cố khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn”, ông Melek nhận định.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.200 đồng (mua vào) và 24.570 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.