Giá vàng thế giới chờ tin Fed, giá trong nước giảm sau ngày Thần Tài

Giá vàng thế giới chững dưới ngưỡng 2.020 USD/oz trong bối cảnh thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ và nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong nước sáng nay (20/2), giá vàng trượt giảm sau khi giữ ổn định trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.017,5 USD/oz, giảm 0,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại New York nhưng hầu như đi ngang so với cùng thời điểm ngày hôm qua - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này của vàng thế giới tương đương khoảng 60 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Trong nước, nhiều tiệm vàng lớn tại Hà Nội đến khoảng 9h sáng nay vẫn chưa mở cửa trở lại sau ngày Thần Tài bận rộn vào hôm qua. Khác với những năm trước, khi giá vàng trong nước thường tăng cao trong ngày Thần Tài rồi giảm sâu sau đó, giá vàng trong nước dịp này năm nay giữ ổn định.

Cụ thể trong ngày hôm qua, giá vàng miếng duy trì phổ biến ở mức 75,2-75,4 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 78 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. Đối với vàng nhẫn của các thương hiệu như Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu dao động từ 64,4-64,6 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào 65,8 triệu đồng/lượng cho chiều bán.

Lúc hơn 9h sáng nay, Công ty SJC báo giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 75,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 77,72 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, công ty niêm yết giá vàng miếng ở mức 65,4 triệu đồng/lượng và 77,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn SJC áp dụng cho cả thị trường Hà Nội và Tp.HCM là 63,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 64,6-64,7 triệu đồng/lượng (bán ra) tuỳ trọng lượng.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn SJC cao hơn 4,6-4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế ít biến động một phần do các sàn giao dịch tập trung ở Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tổng thống (Presidents’ Day) vào ngày thứ Hai.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo giới chuyên gia, giá vàng đang đương đầu với áp lực giảm từ khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, nhưng mặt khác giá vàng cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông - nhân tố kích thích nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

“Xét tới những diễn biến địa chính trị gần đây, căng thẳng ở Trung Đông có thể còn kéo dài. Vàng bởi vậy mà đang lấy lại được một phần sức hấp dẫn thông qua vai trò kênh đầu tư an toàn”, nhà phân tích Yeap Jun Rong của công ty IG nhận định với hãng tin Reuters.

Cuối tuần vừa rồi, một tàu chở hàng mang cờ Anh đã bị tấn công ở eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen. Nhà chức Anh nói rằng thuỷ thủ đoàn của con tàu đã phải bỏ tàu sau khi xảy ra vụ nổ.

Theo nhà phân tích kỹ thuận Wang Tao của Reuters, giá vàng giao ngay có thể chuyển sang một phạm vi mới từ 2.027-2.031 USD/oz sau khi thoát khỏi xu thế giảm gần đây. Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vàng đã được cải thiện ít nhiều khi thị trường vàng Trung Quốc giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Dù vậy, khả năng Fed phải đến tháng 6 mới giảm lãi suất đang gây sức ép mất giá đối với vàng. Sự chú ý của thị trường đang hướng tới biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed dự kiến công bố vào ngày thứ Tư tuần này. Nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tìm được trong biên bản này những tín hiệu rõ nét hơn về chủ trương chính sách tiền tệ của Fed.

“Bất kỳ tín hiệu cứng rắn nào cũng có thể dẫn tới mối lo lãi suất được giữ cao hơn lâu hơn và điều đó sẽ không có lợi cho giá vàng”, ông Jun Rong nói.

Phát biểu ngày thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic nói ông cần có thêm dữ liệu để tin rằng áp lực lạm phát đang thực sự giảm, nhưng ông để ngỏ khả năng giảm lãi suất tại một thời điểm nào đó trong mấy tháng tới.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 77% Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 6. Khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 3 hầu như không còn.

Vietcombank lúc hơn 9h sáng nay báo giá USD ở mức 24.330 đồng (mua vào) và 24.700 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.