Giá vàng thế giới có thể biến động mạnh sau khi ông Trump nhậm chức

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (20/1) trong trạng thái giảm. Giới phân tích cho rằng những chính sách mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ban hành sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong tuần này.

Lúc hơn 7h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 5 USD/oz so với đóng cửa ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương giảm 0,19%, giao dịch ở mức 2.698 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ ba liên tiếp trong tuần vừa rồi, với mức tăng cả tuần của giá vàng giao ngay đạt khoảng 0,5%. Giá vàng tăng giá nhờ tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng trượt khỏi mức đỉnh thiết lập vào đầu tuần, sau khi hai báo cáo lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng giá thấp hơn so với dự báo.

Trong tuần này, sự kiện lớn nhất sẽ là lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1. Theo dự kiến, ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ ký một loạt sắc lệnh điều hành về các vấn đề nhập cư, năng lượng, tuyển dụng của chính phủ, thuế quan, tiền điện tử… Tất cả những chính sách mới này đều có thể tác động tới triển vọng lạm phát và lãi suất ở Mỹ, từ đó tác động tới diễn biến tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu và gây ảnh hưởng lên giá vàng.

Theo Giám đốc chiến lược Ole Hansen của Saxo Bank, trước mắt, mốc 2.725 USD/oz là ngưỡng kháng cự quan trọng mà giá vàng cần vượt qua nếu muốn tăng cao hơn. “Giá vàng có thể sẽ khó vượt qua mốc này cho đến khi có được bức tranh rõ ràng hơn về các chính sách của ông Trump cũng như tác động của những chính sách đó đến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và kỳ vọng lãi suất. Tôi dành mối quan tâm lớn đến chính sách thuế quan và chi tiêu của chính quyền mới vì đây là những chính sách có tầm quan trọng lớn đối với tăng trưởng kinh tế và tình hình nợ công của Mỹ”, ông Hansen nói với trang Kitco News.

Ông James Stanley, nhà chiến lược thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng ông Trump sẽ không hạn chế chi tiêu, và điều này sẽ có lợi cho giá vàng. “Ông ấy sẽ không tìm cách cân bằng ngân sách. Ông ấy sẽ không trở thành một Tổng thống thích thắt chặt chi tiêu. Vàng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các nhà đầu tư vì họ kỳ vọng sẽ thấy một số yếu tố làm tăng cung tiền giấy trên toàn cầu”, ông Stanley nhấn mạnh.

Ở một góc nhìn thận trọng hơn, nhà phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank cho rằng giá vàng có thể gặp khó khăn trong này tới nếu đồng USD bứt phá khỏi mức hỗ trợ hiện tại. Ông nói rằng giá vàng đã tăng trong 3 tuần qua dù tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, nhưng “những giai đoạn như vậy thường không kéo dài”.

“Chúng tôi cho rằng vàng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì xu thế tăng. Để giá vàng tiếp tục tăng, cần phải có sự gia tăng hơn nữa trong kỳ vọng hạ lãi suất, sự suy yếu của đồng USD là lợi suất trái phiếu giảm”, ông Fristch nhận định trong một báo cáo.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD giảm nhẹ vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, với chỉ số Dollar Index giao dịch dưới mức 109,3 điểm, thấp hơn gần 0,1% so với mức chốt của tuần vừa rồi. Hôm thứ Hai tuần trước, chỉ số đạt gần 110 điểm, cao nhất hơn 2 năm.

Dù sao, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư trên toàn cầu trước và sau lễ nhậm chức của ông Trump có thể là một yếu tố hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

Theo hãng tin Bloomberg, giá cho thuê vàng tăng mạnh ở London trong tuần vừa rồi là một dấu hiệu cho thấy một cuộc “săn vàng” đang diễn ra trên toàn cầu khi những công ty giao dịch lớn tìm cách chuyển vàng tới Mỹ trước khi thuế quan được áp. Giá thuê vàng phản ánh mức lợi nhuận mà những người có vàng cất trong các hầm vàng ở London nhận được khi cho thuê vàng đó trong ngắn hạn.

Thông thường, giá thuê vàng chỉ nhỉnh hơn 0% một chút, nhưng tuần vừa rồi, mức giá thuê này đã tăng lên mức cao lịch sử. Chẳng hạn, mức giá thuê vàng 1 tháng đã lên tới 3,5%/năm, cao nhất kể từ ít nhất năm 2002 - một dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với vàng đang cất trong các hầm vàng London tăng mạnh.