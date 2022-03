Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước “bất động”

Giá vàng thế giới tụt mạnh khi thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên ngày thứ Tư, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (3/3) hầu như không thay đổi so với hôm qua. Giá USD tự do giảm dưới mốc 23.500 đồng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,6 triệu đồng/lượng và 55,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,55 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng, tương ứng đi ngang và giảm 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất mọi thời đại. Do tăng nhanh hơn và giảm chậm hơn so với giá thế giới, giá vàng trong nước những ngày gần đây liên tục nới rộng chênh lệch với giá quốc tế.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn xấp xỉ 14 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 13,7 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Đây là mức chênh cao chưa từng thấy giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.929,5 USD/oz, giảm 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 53,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay giảm 16,6 USD/oz, tương đương giảm gần 1,9%, chốt ở 1.929,7 USD/oz.

Vàng tụt giá do nhu cầu phong ngừa rủi ro yếu đi khi thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh. Ngoài ra, áp lực khiến vàng giảm giá còn đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trở lại.

Chỉ số Dow Jones tăng 596,4 điểm, tương đương tăng 1,79%, trong phiên ngày thứ Tư. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 1,9%, sau khi giảm dưới 1,7% trong phiên trước.

“Chúng tôi nhận thấy trên phương diện kỹ thuật, giá vàng có thể giảm thêm, vì nhu cầu phòng ngừa rủi ro có giảm đi một chút. Thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu ổn định trở lại”, giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý David Meger của High Ridge Futures phát biểu.

Trong khi đó, nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank dự báo rằng giá vàng có thể tăng cao hơn, bất chấp việc Mỹ nâng lãi suất trong tháng 3, vì “mọi việc đang phụ thuộc vào việc xung đột Nga-Ukraine sẽ diễn biến như thế nào”.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong phiên ngày thứ Tư là cuộc điều trần mỗi năm hai lần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ. Ông Powell nói rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ bắt đầu ngay trong tháng này, mặc “sự bất định cao” từ xung đột ở Ukraine. Ông cũng nói Fed sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho việc cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán, nhưng chưa biết khi nào thì chuẩn bị xong kế hoạch này.

“Nói tóm lại là chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch, nhưng sẽ thận trọng, vì chúng tôi cần biết thêm về ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine đến nền kinh tế Mỹ”, ông Powell phát biểu.

Đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì xu hướng tăng giá, với chỉ số Dollar Index sáng nay tăng lên mức hơn 97,5 điểm, từ mức 97,4 điểm vào sáng hôm qua.

Trong nước, tỷ giá USD giảm trên thị trường tự do nhưng tăng tại một số ngân hàng thương mại.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.440 đồng (mua vào) và 23.490 đồng (bán ra), giảm tương ứng 10 đồng và 20 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.700 đồng và 22.980 đồng, tăng 25 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.