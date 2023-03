Giá vàng thế giới giữ đà tăng, trong nước vượt 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới đạt đỉnh mới của 1 tháng rưỡi, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mạnh tay nâng lãi suất giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu còn chưa hết lo về những bất ổn trong hệ thống ngân hàng hai bên bờ Đại Tây Dương. Giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng, tái lập mốc 67 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 430.000 đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,1 triệu đồng/lượng và 55, triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng, bằng mức chênh của sáng hôm qua.

Lúc gần 11h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.930 USD/oz, tăng 9,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 55,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên New York ngày thứ Năm, giá vàng tăng 1,1 USD/oz, chốt ở 1.920,5 USD/oz.

Giá vàng thế giới đang ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng 2 do lo ngại về bất ổn trong hệ thống ngân hàng khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ các tài sản an toàn. Thị trường chứng khoán toàn cầu đã hồi phục mạnh trong phiên ngày thứ Năm, sau khi ngân hàng Thuỵ Sỹ Credit Suisse được cơ quan chức năng nước này cam kết bơm thanh khoản và một nhóm 11 ngân hàng Mỹ cung cấp 30 tỷ USD cho nhà băng First Republic nhằm ngăn một vụ sụp đổ.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mối lo về nguy cơ xảy ra những vụ đổ vỡ mới, nhất là khi các ngân hàng trung ương còn tăng lãi suất. Tuần trước, ba ngân hàng Mỹ lần lượt “sập tiệm” - một hệ quả từ việc lãi suất tăng mạnh và liên tục trong 1 năm qua.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 16/3 vẫn thực thi kế hoạch tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm đã định trước, bất chấp biến động mạnh trên thị trường tài chính trong những ngày gần đây. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được dự báo sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới.

Dù vậy, ECB cũng phát tín hiệu rằng việc có tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới hay không sẽ tuỳ thuộc vào việc bất ổn có giảm xuống hay không. Về Fed, thị trường kỳ vọng bước nhảy lãi suất vào ngày 22/3 sẽ là 0,25 điểm phần trăm thay vì 0,5 điểm phần trăm.

Trong vòng 5 năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 45%. Đơn vị: USD/oz.

“Việc ECB tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm ít nhiều gây lo ngại, bởi lý do khiến các ngân hàng gặp rắc rối nằm ở việc lãi suất tăng quá nhanh”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định. “Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro gia tăng, trong bối cảnh lo ngại trên thị trường gia tăng vì cuộc khủng hoảng ngân hàng này”.

Giá vàng còn được hỗ trợ bởi tỷ giá USD giảm trong phiên ngày thứ Năm. Chỉ số Dollar Index giảm còn 104,4 điểm, từ mức 104,6 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số tiếp tục đi xuống, còn gần 104,2 điểm.

Theo chiến lược gia Daniel Pavilonis của RJO Futures, triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của giá vàng là khả quan, nhưng nếu Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tuần tới, áp lực mất giá sẽ quay trở lại đè nặng lên vàng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.410 đồng (mua vào) và 23.750 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng hôm qua.