Giá vàng thế giới lao dốc vì nỗi lo lãi suất, trong nước “cố thủ” mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi số liệu khả quan về kinh tế Mỹ làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm nay. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/5) vẫn kiên trì bám trụ mốc 67 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá quốc tế quy đổi giãn rộng, trong khi giá vàng 999,9 khác giảm nửa triệu đồng mỗi lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,6 triệu đồng/lượng và 56,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.958,7 USD/oz, tăng 0,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 55,8 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Từ đầu tuần tới nay, giá vàng thế giới quy đổi đã giảm 1,7 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng miếng SJC chỉ giảm 100.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong đợt tăng mạnh trước đó của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng tăng dè dặt. Bởi vậy, giá vàng miếng đã ổn định trên mốc 67 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới giằng co mạnh quanh mốc 2.000 USD/oz thời gian gần đây, chỉ có khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới là liên tục co giãn.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,3 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 10,8 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 24,5 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,2%, còn 1.958,4 USD/oz.

Vàng sụt giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy thị trường việc làm đang thắt chặt, một dấu hiệu về sự vững vàng của nền kinh tế, đồng nghĩa Fed sẽ phải giữ chính sách tiền tệ trong trạng thái thắt chặt trong một khoảng thời gian lâu hơn để chống lạm phát. Triển vọng này không có lợi cho giá vàng, vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

Ngoài ra, triển vọng chính sách tiền tệ như vậy có đẩy đồng USD tăng giá, gây thêm sức ép mất giá đối với vàng - một tài sản được định giá bằng USD.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ở mức gần 103,6 điểm, từ mức 102,9 điểm của phiên trước. Gần đây, chỉ số này liên tục tăng do giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Trong 5 phiên gần nhất, chỉ số đã tăng khoảng 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong 6 tháng trở lại đây, giá vàng thế giới đã tăng 11,5%. Đơn vị: USD/oz.

Nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro cũng giảm xuống trong phiên này, khi thị trường tin tưởng Quốc hội Mỹ sắp đạt thoả thuận nâng trần nợ để đưa Washington thoát khỏi bờ vực vỡ nợ. Ngày 1/6 - thời điểm mà Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo là có thể hết tiền - đang đến gần. Tuy nhiên, những phát biểu từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày thứ Năm cho thấy các bên có thể đạt thoả thuận vào tuần tới.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông David Meger - Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định một thị trường việc làm tương đối sôi động và một vài tia hy vọng về đàm phán trần nợ đã củng cố sức mạnh cho đồng USD, hỗ trợ thị trường chứng khoán và làm suy giảm nhu cầu nắm giữ vàng. Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa ở mức điểm cao nhất 9 tháng của hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần.

Thị trường hiện đặt cược khả năng khoảng 20% Fed tăng lãi suất vào tháng 6. Trong khi đó, cách đây 1 tháng, khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 là 20%.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không còn lạc quan về triển vọng giá vàng như trong mấy tháng vừa qua nữa”, ông Meger nói.

Các quan chức Fed tiếp tục có những phát biểu cứng rắn vào ngày thứ Năm. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nói lạm phát giảm chưa đủ nhanh tới mức có thể cho phép Fed dừng tăng lãi suất trong tháng 6. Thống đốc Fed Philip Jefferson nói còn quá sớm để đánh giá về ảnh hưởng toàn diện của những đợt tăng lãi suất đã có. Cả hai vị này đều là thành viên Uỷ ban Thị trường mở (FOMC), bộ phận ra quyết định chính sách tiền tệ trong Fed.

“Giá vàng đã không giữ được ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở mức bình quân 50 ngày, và việc này có thể khiến giá giảm sâu hơn”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nói với Reuters.

Phản ánh xu hướng tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.310 đồng (mua vào) và 23.650 đồng, tăng 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.