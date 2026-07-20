Giá vàng trong nước giảm trong biên độ hẹp

Trong phiên sáng 20/7, giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 200 nghìn - đến 800 nghìn đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp giảm giá bán vàng nhẫn tới 1 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá vàng trong nước về gần sát thế giới…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng. Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)

Diễn biến giảm giá trên thị trường vàng miếng SJC đồng loạt ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay (20/7). Tuy nhiên, biên độ giảm chỉ ở mức hẹp, phổ biến ở mức 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau nhịp tăng tới 1 triệu đồng/lượng vào phiên cuối tuần trước (18/7).

Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo ở ngưỡng 144,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba doanh nghiệp trên đều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán giảm mạnh hơn giá mua trong phiên sáng 20/7 đã kéo khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm thu hẹp so với phiên 18/7. Dù vậy, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu vẫn cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4,8 triệu đồng/lượng. Trong khi khoảng cách này tại Ngọc Thẩm giảm về ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng chốt phiên sáng tại PNJ và Phú Quý cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sau nhịp giảm mạnh 700 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này nhanh chóng tăng trở lại 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi đó, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng. Doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ổn định ở mức 142,4 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) đến hết phiên sáng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, giá mua vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán giảm tới 1 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán ở ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 20/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Phân khúc giao dịch vàng nhẫn “9999” cũng nằm trong xu thế giảm ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ giảm phổ rộng hơn so với thị trường vàng miếng, dao động từ 200 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp.

Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi mở cửa phiên ở mức 142,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đối với vàng nhẫn 9999, chênh lệch giá mua, bán vẫn cao hơn so với mặt bằng thị trường trường vàng miếng SJC khoảng 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Ngưỡng 4 triệu đồng/lượng đồng loạt ghi nhận tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng ở ngưỡng 142,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng cũng được neo tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn 9999. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 18/7.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,2 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 20/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay.

Hai đơn vị này cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở mức 142,4 triệu đồng – 146,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999 không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán nhưng đi kèm với đó là mức giảm cao gấp tới 5 lần so với mặt bằng chung.

Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp niêm yết ở ngưỡng 127 triệu đồng/lượng còn giá bán niêm yết tại 130,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch giá mua, bán giảm từ 4 triệu đồng/lượng xuống 3,5 triệu đồng/lượng.