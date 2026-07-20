Giá vàng trong nước giảm trong biên độ hẹp

Trong phiên sáng 20/7, giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 200 nghìn - đến 800 nghìn đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp giảm giá bán vàng nhẫn tới 1 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá vàng trong nước về gần sát thế giới…
Diễn biến giảm giá
trên thị trường vàng miếng SJC đồng loạt ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh trong
phiên sáng nay (20/7). Tuy nhiên, biên độ giảm chỉ ở mức hẹp, phổ biến ở mức 300
nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau nhịp tăng tới 1 triệu đồng/lượng vào phiên cuối
tuần trước (18/7).
Cập nhật diễn biến
thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty SJC, DOJI và Bảo
Tín Mạnh Hải đồng loạt neo ở ngưỡng 144,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng trong suốt
phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba
doanh nghiệp trên đều giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Giá bán giảm mạnh hơn giá mua trong phiên sáng 20/7 đã kéo khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm thu hẹp so với phiên 18/7. Dù vậy, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu vẫn cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4,8 triệu đồng/lượng. Trong khi khoảng cách này tại Ngọc Thẩm giảm về ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng
miếng chốt phiên sáng tại PNJ và Phú Quý cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cả hai doanh nghiệp này đều neo giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,2 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, sau
nhịp giảm mạnh 700 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này nhanh chóng tăng
trở lại 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng đặt giá
mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 144,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá
bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi
đó, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng. Doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng
miếng SJC ổn định ở mức 142,4 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) đến hết
phiên sáng.
Ngọc
Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, giá mua
vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán giảm tới
1 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán ở ngưỡng 143 triệu – 146 triệu
đồng/lượng.
Phân khúc giao dịch vàng nhẫn “9999” cũng nằm trong xu thế giảm ngay khi mở
cửa phiên sáng nay. Tuy nhiên, biên độ giảm phổ rộng hơn so với thị trường vàng
miếng, dao động từ 200 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp.
Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ngay khi
mở cửa phiên ở mức 142,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 300 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Đối với vàng nhẫn 9999, chênh lệch giá mua, bán vẫn cao hơn so với mặt bằng thị trường trường vàng miếng SJC khoảng 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Ngưỡng 4 triệu đồng/lượng đồng loạt ghi nhận tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng ở ngưỡng 142,7 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng
cũng được neo tại Phú Quý đối với giá vàng nhẫn 9999. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại
doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so
với giá chốt phiên 18/7.
Tương tự, giá
mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở
cả hai chiều. Công ty PNJ niêm yết giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,2 triệu – 146,2 triệu đồng/lượng và
duy trì đến hết phiên sáng.
Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều
mua và bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tạingưỡng 142,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.
Bảo
Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn
khiêm tốn nhất trong phiên sáng nay.
Hai đơn vị này cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ổn định ở mức 142,4 triệu đồng – 146,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/7, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải cùng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn
9999 không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán nhưng đi kèm với đó là mức giảm
cao gấp tới 5 lần so với mặt bằng chung.
Giá mua vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp niêm yết ở ngưỡng
127 triệu đồng/lượng còn giá bán niêm yết tại 130,5 triệu đồng/lượng. Giá mua,
bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng,
tương ứng mức chênh lệch giá mua, bán giảm từ 4 triệu đồng/lượng xuống 3,5 triệu
đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 20/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích nhẹ 0,1%, tiến lên ngưỡng 4.020,8 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 17,47 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này thấp hơn, dao động từ 16,47 triệu – 16,77
triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ còn
dưới 100 nghìn đồng/lượng, ở ngưỡng 77 nghìn đồng/lượng.
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