Giá vàng vượt đỉnh 93 triệu đồng/lượng lần thứ 2 trong tuần

Đóng cửa phiên 7/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 91,1 – 93,1 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên đầu tuần (3/3). Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại SJC duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI và PNJ đồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 91,1 – 93,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại hai thương hiệu tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên là 2 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua và hướng đến mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2022 là nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng.

Mức giá 91,1 – 93,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên là 2 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên 3/3, giá vàng miếng tại Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, giao dịch ở mức 90,9 – 92,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua/bán vàng miếng tại Phú Quý là 2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 91,1 triệu đồng/lượng chiều mua – 92,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Kết phiên 7/3, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 91,8 – 92,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/3, giá vàng miếng mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên 7/3, chênh lệch giá mua/bán vàng miếng SJC trên thị trường là 1 – 2 triệu đồng/lượng, tăng từ mức 800 nghìn – 2 triệu/lượng trong phiên 3/3. Ngoại trừ Phú Quý và Mi Hồng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 93,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 năm qua kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tiến hành chính sách bình ổn thị trường. Trước đó, trong nội phiên 6/3, giá vàng miếng bán ra cũng chạm mốc 93,1 triệu đồng/lượng nhưng nhanh chóng đánh mất đà tăng. Trong tuần đầu tháng 3 (từ 3/3 – 7/3), giá giao dịch vàng miếng phổ biến ở mức 90,7 – 92,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến hết ngày 7/3, bốn ngân hàng Agribank Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 92,7 triệu đồng/lượng. So với mức 91 triệu đồng/lượng trong phiên 3/3, giá bán vàng miếng SJC tại bốn ngân hàng trên đồng loạt tăng thêm 1,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC)

Đối với thị trường vàng nhẫn, đóng cửa phiên 7/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 91,1 – 93 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 3/3, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 1,9 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giao dịch mua/bán vàng nhẫn tại 91,8 – 93,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và tăng 1,15 triệu đồng/lượng đối với chiều mua. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 1,6 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên 3/3, giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, giao dịch ở mức 91,7 – 93,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 92 – 93,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối chiều mua và tăng 1,7 triệu đồng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên là 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá 91,7 – 93,2 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn duy trì ở mức 90,8 triệu đồng/lượng chiều mua – 92,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Kết phiên ngày 7/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại Mi Hồng cũng ghi nhận 5 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 91,7 – 92,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/3, giá nhẫn tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên 7/3, chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn dao động từ 1,1 – 1,9 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn bán ra cao hơn giá bán ra vàng miếng SJC từ 100 – 400 nghìn đồng/lượng, thấp hơn so với mức 700 – 800 nghìn đồng/lượng trong phiên 3/3. Giá mua vàng nhẫn cao nhất thuộc về DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 93,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất thị trường thuộc về Mi Hồng với 92,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay biến động giằng co quanh ngưỡng chốt phiên hôm qua (6/3). Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (7/3), trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,04% so với mức chốt phiên 6/3, tương đương với mức tăng 1,3 USD/oz, lùi về mức 2911,6 USD/oz. Tuy nhiên, tính chung trong cả tuần, giá vàng thế giới đã bật tăng 54,7 USD/oz, với mức tăng đạt 1,92%.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 7/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ các công ty.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới ở mức 91,11 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Như vậy, đóng cửa phiên 7/3, giá bán vàng miếng SJC cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 1,99 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Tùy từng thương hiệu ở miền Bắc, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 1,89 – 2,39 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 1,69 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí).

Giới phân tích cho rằng, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua và hướng đến mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2022 là nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng trong tuần qua.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ được công bố vào tối thứ Sáu (theo giờ Việt Nam), khu vực phi nông nghiệp nước này có thêm khoảng 151.000 việc làm trong tháng 2, cao hơn so với mức 125.000 việc làm tăng thêm của tháng 1. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức tăng 160.000 mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo trước đó. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%, cao hơn so với kỳ vọng là 4%.

Trước đó, theo báo cáo của ADP vào ngày 5/3 (theo giờ Việt Nam), khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ có thêm 77.000 công việc mới trong tháng 2, giảm mạnh so với mức 186.000 trong tháng 1 và mức dự báo 140.000 của các nhà kinh tế. Bên cạnh mối lo ngại suy thoái kinh tế, giới chuyên gia đánh giá thị trường vàng hiện đang trong giai đoạn tích luỹ, với sự hỗ trợ từ vai trò là kênh trú ẩn an toàn trước chính sách thuế quan của ông Trump.