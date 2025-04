Thông đồng nhân viên ngân hàng dùng “sổ đỏ” giả để vay vốn ngân hàng

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Trọng (sinh năm 1992, ngụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và La Thị Tuyết Vân (sinh năm 1982, ngụ phường 6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 8/2023, do có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, Vân đã liên hệ với Trọng, chuyên viên một ngân hàng, Chi nhánh tỉnh Bến Tre nhờ hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi trong khi Vân không có tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, Trọng đã lên mạng xã hội nhờ làm dịch vụ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 6.000.000 đồng mang tên La Thị Tuyết Vân. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Trọng đã làm hồ sơ vay vốn cho Vân tại ngân hàng số tiền 241.500.000 đồng, với lãi suất 31%/năm.

Xong việc, Vân đã trả cho Trọng số tiền 6.000.000 đồng tiền phí làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 2.000.000 đồng bồi dưỡng cho Trọng đã làm hồ sơ vay vốn.

Một sự vụ khác cũng tương tự, ngày 3/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức xét xử sơ thẩm các bị cáo Huỳnh Ngọc Châu (sinh năm 1982), Hỷ Ngọc Em (sinh năm 1986) và Nguyễn Thị Khanh (sinh năm 1983) về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo cùng ngụ tại huyện Côn Đảo và có quen biết nhau. Trước đây, Em có vay Châu số tiền 800 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Đến tháng 5/2022, Châu đòi nợ và yêu cầu Em thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), nhưng tài sản này đã được bán cho người khác.

Tuy nhiên, Châu lại yêu cầu Em liên hệ Khanh cung cấp thông tin để làm sổ đỏ giả thế chấp cho Châu. Thông qua liên hệ với một tài khoản trên mạng xã hội, các đối tượng đã thuê làm giả 4 sổ đỏ với thông tin như sổ thật của Em.

Sổ đỏ giả đầu tiên nhận được, Em đưa cho Châu nhưng người này không nhận vì chê không giống và yêu cầu Khanh làm lại. Cùng với 3 sổ đỏ giả nhận sau đó, Em đã cầm cố cho bà H (1 sổ, vay 500 triệu đồng); bà N (2 sổ, vay 200 triệu đồng) và ông T (1 sổ, vay 500 triệu đồng).

Khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Em đã trả tiền cho bà N chuộc lại 2 sổ đỏ giả, nhưng lại tiếp tục đem cầm cho ông C để vay 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định tổng cộng số tiền đối tượng đã cầm cố sổ đỏ giả để chiếm đoạt là 1,5 tỉ đồng.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Châu thấy Em dễ dàng dùng sổ đỏ giả thế chấp vay tiền người khác, nên cũng nhờ Khanh làm giả 4 sổ đỏ theo thông tin thửa đất của mình, rồi đem cầm cố cho bà N, ông C và 2 nạn nhân khác, chiếm đoạt tổng cộng 950 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của Châu và Em đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Còn Khanh biết rõ hành vi của Châu và Em nhưng vẫn tiếp nhận, giúp sức tạo ra 8 sổ đỏ giả, làm công cụ phương tiện để các đối tượng lừa đảo người khác chiếm đoạt tài sản. Vì vậy đã đủ yếu tố cấu thành cả 2 tội danh trong vai trò đồng phạm. Dự kiến, phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều 10/4.