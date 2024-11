Giám đốc của VPBankS: Thị trường đang sợ hãi cao độ chứng tỏ đáy đã rất gần!

Thị trường liên tục có những phiên ép giá, như hôm nay chỉ số đã có lúc áp sát mốc 1.200 điểm nhưng nhờ có lực cầu bắt đáy vào VN-Index ngay lập tức hồi lại, chỉ còn giảm không đáng kể hơn 1 điểm. Một phiên giao dịch thật khó chịu với nhà đầu tư, đặc biệt nhóm cầm cổ phiếu full margin.

Nhận định về phiên giao dịch hôm nay, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Chứng khoán VPBank cho rằng diễn biến này không quá bất ngờ.

Nếu theo dõi trong cả năm nay thì thị trường đã có con sóng lớn vào đầu năm nhưng nhanh chóng kết thúc vào tháng 3 và có vài điểm nhấn đến tháng 6. Sau đó, từ tháng 6 đến tháng 11, thị trường chứng khoán luôn ở trong xu hướng giảm. Dựa trên nhiều phương pháp bắt đáy hay sử dụng thì cơ hội đang đến rất gần cho nhà đầu tư.

Khi thị trường vào nhịp điều chỉnh mạnh như hiện tại thì nhóm chứng khoán thường là nhóm được yêu thích. Trong bối cảnh thị trường đi xuống, cổ phiếu bám thị trường sát nhất là nhóm chứng khoán, do vậy giải ngân nhóm này là hợp lý.

Theo ông Đức vùng này vẫn chưa phải là vùng hấp dẫn. Bởi vì thị trường có 2 nhịp. Nếu trong nhịp tăng, thị trường chỉ cần điều chỉnh nhẹ thì sẽ thu hút dòng tiền, xảy ra khi thanh khoản vào khoảng 20.000 tỷ đến 25.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Còn bối cảnh hiện nay, thanh khoản thị trường chỉ khoảng 15.000 tỷ đồng mỗi phiên, cho thấy dòng tiền đã chạy sang các kênh khác như bất động sản hay vàng. Một khi tiền đã đi khỏi thị trường chứng khoán muốn quay lại thì phải thực sự rẻ, còn nếu cứ đi ngang thì rất mệt mỏi.

Mặc dù vậy, có rất nhiều yếu tố cho thấy đáy đang đến gần. Đầu tiên là P/E, trong bất kỳ thị trường xấu cỡ nào thì P/E cũng chỉ về mức 10 - 11 lần. Điều này xảy ra vào 2016, trước khi bước vào sóng tăng mạnh 2016 – 2017; năm 2020, trước khi bước vào sóng Covid và năm 2022 khi có câu chuyện về trái phiếu.

Phương pháp thứ 2 là dựa trên định giá P/B, thị trường có một số điểm hỗ trợ chính 1.155 điểm, nếu thị trường về đây sẽ có con sóng hồi.

Phương pháp cuối cùng là chỉ số sợ hãi. Tức chúng ta tìm xem bao nhiêu cổ phiếu đang giao dịch ở ngưỡng dưới RSI 30, số lượng cổ phiếu giao dịch dưới ngưỡng RSI 30 lên mức 20% – 25% là ngưỡng sợ hãi cao độ của thị trường. Trước đợt giảm đồ thị đang ở mức 10% và sau phiên hôm nay có thể lên 20% và sẽ nhanh chóng lên 25% - 30%, cơ hội bắt đáy đến. Nhìn vào lịch sử, trong thị trường panic (hoảng loạn) gần nhất 2022, số lượng cổ phiếu giao dịch dưới RSI 30 lên đến 50%. Trong bối cảnh bình thường, tỷ lệ này lên 30% đã có sóng hồi.

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Chứng khoán VPBank.

Cũng theo ông Đức, hiện tại có thể bắt đáy thay bán tháo. Tuy nhiên, không nên bắt đáy trong phiên mà nên chờ cuối phiên. Qua quan sát, việc bắt đáy trong phiên thường ít được giá tốt, bởi ngay cả khi cổ phiếu tăng mạnh thì đến phiên ATC thường chững lại một chút.

Do đó, nhà đầu tư nên kìm hãm sự tham thích cổ phiếu trong phiên lại để chờ đến phiên ATC hãy giải ngân. Mặt khác, khi thị trường đi lên luôn có điều chỉnh. Do vậy, nhà đầu tư nên để lại một phần tiền để chờ nhịp chỉnh.

Chia sẻ bắt đáy theo phương pháp "cá mập", ông Đức cho rằng phương pháp này hữu hiệu. Cụ thể, phương pháp cá mập chia tiền ra thành 4 phần. Lần đầu tiên bắt đáy 25% số tiền đang có. Ở lần tiếp theo, giải ngân tiếp theo 25% nếu cổ phiếu đi ngang hoặc ở hỗ trợ tiếp theo. Nếu như sau 2 lần giải ngân 50% mà số tiền lỗ trên 10% thì phải cắt và làm lại từ đầu. Phần còn lại sẽ chỉ giải ngân ở nửa bên kia của đáy, tức ở lần 3, giải ngân tiếp 25% nếu cổ phiếu tạo đáy và đi lên (vượt MA20).

Lần giải ngân cuối cùng là khi thị trường Uptrend, cổ phiếu vượt qua 3 đường trung bình quan trọng MA20, 50 và 200. Tóm lại, phương pháp này an toàn hơn "all in" rất nhiều, cho phép giải ngân nhiều lần. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải giữ được sự tỉnh táo.

Cũng theo vị này, không nên bắt đáy đối với cổ phiếu thị giá quá thấp, trong trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam cổ phiếu chất lượng cao thì giá khoảng 15.000 đồng trở lên. Hai là cắt lỗ mỗi khi lỗ vượt 8% so giá mua cổ phiếu và không có ngoại lệ. Ba là tuân thủ các quy tắc bán để khi nào nên bán chốt lời. Bán chủ động 50% và bán 50% còn lại khi mất MA50.

Đồng thời mua khi chỉ số thị trường tăng điểm, giảm đầu tư và tăng tiền mặt khi thị trường giảm. Hãy mua cổ phiếu nằm trong 6 ngành tăng trưởng hàng đầu như khu công nghiệp, viettel, xuất khẩu, hóa chất....Cuối cùng là đừng đoán đáy hoặc mua vào khi giá giảm, đừng tranh luận với thị trường, hãy quên đi sự tự hào và cái tôi của mình.

"Trung bình giá xuống là phương pháp hiệu quả nếu số tiền của bạn là vô hạn. Nhưng rất tiếc, tiền của chúng ta đa số là không vô hạn. Theo quan điểm của tôi, chỉ nên trung bình giá 2 lần, nếu 2 lần không thành công thì nên cắt lỗ. Đó là bài học xương máu tôi nhận ra khi đầu tư chứng khoán", Giám đốc Kinh doanh số, Chứng khoán VPBank khuyến nghị.