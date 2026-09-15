Giám đốc Kaspersky Việt Nam: AI trở thành “cửa ngõ” mới để hacker tấn công doanh nghiệp

Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam, AI không chỉ là công cụ tấn công mà còn là mục tiêu của hacker. Các hệ thống AI, như chatbot, có thể trở thành "cửa ngõ" để hacker xâm nhập vào hệ thống doanh nghiệp.

AI được sử dụng để tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật. Ảnh: Kaspersky Lab

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam, cho rằng cuộc chiến an ninh mạng đang bước sang giai đoạn mới, khi AI vừa là công cụ tấn công, công cụ phòng thủ và đồng thời là mục tiêu bị tấn công.

Thưa ông, khi số lượng thiết bị và hệ thống kết nối ngày càng tăng, bức tranh an ninh mạng tại Việt Nam đang thay đổi như thế nào?

Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối, khi smartphone, máy tính, thiết bị đeo, camera, cảm biến và các hệ thống IoT ngày càng kết nối với nhau. Số lượng thiết bị càng lớn thì bề mặt tấn công càng rộng. Nếu trước đây hacker chủ yếu nhắm vào máy tính, máy chủ và thiết bị đầu cuối, thì hiện nay mục tiêu đã mở rộng sang IoT, OT, camera AI và các hệ thống điều khiển.

Khoảng 20 năm trước, máy in từng là mục tiêu tấn công vì được kết nối với máy chủ và email. Ngày nay, hacker có thể nhắm tới TV, màn hình trình chiếu, camera AI hoặc những thiết bị có hệ điều hành, cảm biến và hệ thống điều khiển.

Trong bối cảnh bề mặt tấn công mở rộng, theo ông, đâu là những hình thức tấn công đáng lưu ý nhất tại Việt Nam?

Ransomware và các cuộc tấn công có chủ đích (APT) đang là mối đe dọa lớn. Trong năm 2024, Kaspersky phát hiện hơn 86,2 triệu sự cố liên quan đến các mối đe dọa trên thiết bị nội bộ tại Việt Nam. Dự kiến, năm 2025 sẽ có gần 200.000 cuộc tấn công ransomware và khoảng 1 triệu cuộc tấn công bằng mã độc.

AI đang tạo ra những thay đổi như thế nào đối với cách thức hoạt động của hacker?

Hacker sử dụng AI để tăng năng suất tấn công, từ thu thập thông tin đến xây dựng kịch bản tấn công. Họ cũng tấn công trực tiếp vào AI, biến nó thành "bàn đạp" để xâm nhập sâu hơn vào hệ thống doanh nghiệp.

Những rủi ro mới này đặt ra yêu cầu gì đối với cách tiếp cận an ninh mạng truyền thống của doanh nghiệp? Và doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ chính mình?

Các giải pháp truyền thống không còn đủ. Doanh nghiệp cần bổ sung khả năng phát hiện, phân tích và phản ứng trước các mối đe dọa, đồng thời quản lý tập trung dữ liệu bảo mật từ nhiều hệ thống.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây.

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