Giám đốc lừa bán 2 dự án chưa đủ điều kiện ở Hải Phòng

Ngày 3/9, Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại thành phố Hải Phòng.

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được Cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 02 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam, bị can Bùi Thị Kim Dung, sinh năm 1972, nơi cư trú: số 93 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 02 Dự án này cho nhiều người.

Bước đầu xác định bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 02 Dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền.

Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Mở rộng điều tra, ngày 01/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 02 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 02 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu các cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.