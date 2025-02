Giới đầu tư Nhật thở phào sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng

Từ tâm trạng bất an trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, các nhà đầu tư trên thị trường tài chính Nhật Bản đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong phiên ngày hôm nay (10/2), khi Thủ tướng Shigeru Ishiba về nước sau chuyến thăm Mỹ mà không phải mang theo yêu cầu nào mới từ Tổng thống Donald Trump.

Việc ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan có đi có lại đối với “tất cả mọi quốc gia” và đánh thuế bổ sung 25% đối với toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro mà mọi đối tác thương mại của Mỹ bao gồm cả Nhật Bản phải đối mặt. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng bầu không khí thân thiện trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và ông Ishiba có thể sẽ giúp ích cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là cổ phiếu các nhà sản xuất ô tô của nước này.

NHẬT BẢN NHẤT TRÍ MUA THÊM HÀNG HÓA MỸ

“Đã có những mối lo ngại rằng ông Trump có thể áp thuế quan lên ô tô từ Nhật Bản. Nhưng thuế quan đã không được đưa ra. Về đồng yên, hai nhà lãnh đạo xác nhận rằng các bộ trưởng tài chính của họ sẽ liên lạc chặt chẽ với nhau. Và không có yêu cầu mới nào đối với chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Tất cả sẽ là một sự giải tỏa đối với thị trường”, Giám đốc đầu tư Daiju Aoki của công ty quản lý tài sản UBS SuMi Trust Wealth Management nhận định với hãng tin Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản và một số thị trường chủ chốt khác ở khu vực châu Á, bao gồm Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, thậm chí tăng điểm trong phiên sáng nay. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật lúc gần 12h trưa theo giờ Việt Nam tăng 0,12%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,43% và Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục tăng 0,31%.

Với mong muốn của ông Trump là loại bỏ tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản, ông Ishiba đã đồng ý mua thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và tiết lộ kế hoạch của hai hãng xe Nhật Toyota Motor Corp. và Isuzu Motors Ltd. đầu tư nhiều hơn vào Mỹ.

Kết quả cuộc gặp cũng cho thấy không có thay đổi gì trong việc ông Trump phản đối việc hãng thép Nhật Bản Nippon Steel Corp. muốn mua lại hãng thép Mỹ United States Steel Corp. Tuy nhiên, có một kế hoạch thay thế để Nippon đầu tư vốn vào US Steel thay vì một vụ mua lại hoàn toàn công ty này. Phương án này có thể mang lại cho Nippon Steel lợi nhuận từ khoản đầu tư, đồng thời cũng giúp ích cho các công ty Nhật Bản nói chung thông qua giảm bớt xích mích trong mối quan hệ với ông Trump.

Ông Homin Lee - chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Lombard Odier ở Singapore - nhận định: “Bầu không khí thân thiện và nội dung của hội nghị thượng đỉnh, đặc biệt liên quan đến khoản đầu tư lớn của Nhật Bản vào lĩnh vực thép của Hoa Kỳ, sẽ mang lại một chút giải tỏa tâm lý cho các nhà đầu tư Nhật Bản”.

TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ ĐỒNG YÊN

Một số nhà phân tích tiền tệ cho rằng đồng yên có thể sẽ ít biến động sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản, vì vấn đề tỷ giá không phải là tâm điểm tâm điểm của cuộc thảo luận, mặc dù tình trạng mất giá của đồng yên là một trong những mối lo ngại từ lâu của ông Trump về Nhật Bản.

Hôm thứ Sáu tuần trước, đồng yên tăng giá so với USD lên mức cao nhất 8 tuần, sau khi số liệu tiêu dùng mạnh hơn dự báo của Nhật củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 3. Sáng nay, đồng yên quay đầu giảm giá so với USD. Có thời điểm, USD tăng giá gần 0,4% so với yên, đạt gần 152 yên đổi 1 USD, từ mức dưới 152 yên/USD vào hôm thứ Sáu.

Nhà kinh tế trưởng Mari Iwashita tại công ty tại Daiwa Securities Co. cho rằng đồng yên có thể phát huy trở lại vai trò “hầm trú ẩn” nếu thị trường nhận thấy lập trường của ông Trump về thuế quan đối với Nhật Bản ít nghiêm khắc hơn so với dự báo trước đây.

Ngược lại, ông Masayuki Koguchi - Giám đốc điều hành quỹ của công ty Mitsubishi UFJ Asset Management Co - nhận định việc Nhật Bản có ý định mua thêm LNG từ Mỹ và đầu tư nhiều hơn vào Mỹ rốt cục sẽ đồng nghĩa với việc Nhật Bản có thêm nhu cầu mua USD. Điều đó có thể gây ra áp lực giảm giá đối với đồng yên.

Ông Fumio Matsumoto, chiến lược gia trưởng tại Okasan Securities, cho rằng cách ông Ishiba xử lý cuộc gặp với Trump có khả năng sẽ giúp Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản cải thiện được tỷ lệ ủng hộ từ cử tri nước này.

Ngoài ra, như đã đề cập ở trên đây có thể sẽ là một yếu tích cực đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản trước cuộc bầu cử thượng viện vào cuối năm nay, bởi mối lo ngại về bấp bênh chính trị đã đè nặng lên thị trường kể từ khi ông Ishiba để mất đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử vào năm ngoái.

Nhưng có một điều chắc chắn là tâm lý nhẹ nhõm của nhà đầu tư sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ không có nghĩa là mọi rủi ro đã được loại bỏ. Thực tế là thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn đứng trước khả năng có những dịch chuyển lớn.

“Nhật Bản vẫn có thể trở thành đối tượng bị ông Trump áp thuế quan mới. Khả năng này sẽ hạn chế sự hào hứng của nhà đầu tư, ít nhất là cho đến khi chúng ta biết được đâu sẽ là quốc gia tiếp theo trong ‘danh sách áp thuế’ của ông Trump và mức thuế như thế nào sẽ được áp dụng”, trưởng phân tích Tim Waterer của công ty Kohle Capital Markets ở Sydney nói với Bloomberg.