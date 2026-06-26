Giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ lần đầu ra mắt công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nội dung quy hoạch một cách trực quan và sinh động…

Ảnh minh họa.

Theo thông tin tại buổi họp báo về “Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026”, nhằm đưa quy hoạch đến gần hơn với nhân dân, Thành phố sẽ mở không gian triển lãm quy mô lớn tại Bảo tàng Hà Nội. Trong đó, tầng 1 của Bảo tàng sẽ bố trí một sa bàn tròn có đường kính 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới nhất của đồ án quy hoạch.

Còn tầng 4 với diện tích 1.200 m2 được thiết kế thành một không gian trải nghiệm đặc biệt. Tại đây, bên cạnh hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình phát triển quy hoạch gắn với lịch sử Hà Nội, người dân còn có thể chiêm ngưỡng sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping hiển thị trực quan các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và định hướng không gian toàn Thành phố. Ngoài ra, khách tham quan cũng có cơ hội xem phim tư liệu 3D về quy hoạch và trải nghiệm tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm.

Theo công bố, Quy hoạch tổng thể với diện tích tự nhiên hơn 3.359 km². Quy hoạch xác định cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD và trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thành phố xác lập 11 nhóm giải pháp đột phá, trong đó nổi bật là hệ thống đường sắt đô thị gắn với mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) và mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được đánh giá là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô, từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền.

Đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2026, dự kiến thu hút từ 1.000 - 1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580 - 780 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để Hà Nội giới thiệu môi trường đầu tư cùng những cơ chế đặc thù, ưu đãi nhằm thu hút dòng vốn vào lĩnh vực then chốt như: tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo.

Nhân dịp này, Thành phố cũng chính thức ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư. Hệ thống này cùng với khu trải nghiệm công nghệ số hứa hẹn cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng và sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội dự kiến trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm, và ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn lớn.