Giorgio Armani: Nửa thế kỷ của sự thanh lịch

Vào đúng ngày kỷ niệm mới đây, Giorgio Armani chỉ đăng một lời nhắn ngắn ngủi trên Instagram: “Elegance is not about being noticed, it’s about being remembered” - Thanh lịch không nằm ở việc thu hút ánh nhìn, mà ở việc để lại dấu ấn đáng nhớ. Đó là một tuyên ngôn tinh thần của Giorgio Armani, và cũng là kim chỉ nam cho toàn bộ triết lý kinh doanh và thẩm mỹ của thương hiệu.

Nếu ví Chanel là phụ nữ Pháp, Saint Laurent là gã trai Paris đa tình, hay Dior là thơ ca,... thì Giorgio Armani chính là sự tự tại giản dị và chung thủy. Không giáo điều, không thị uy, không phá cách vì áp lực, nhà sáng lập đã xây dựng một thương hiệu như một tịnh thất giữa kinh đô xa xỉ, nơi thời trang không bao giờ lỗi mốt.

Trong khi các thương hiệu khác tìm mọi lý do để đẩy giá, Armani từ chối logic “giá càng cao càng sang”. Không phá vỡ cấu trúc giá để “mở rộng tập khách hàng” bất chấp, không làm collab để viral. Giorgio Armani chứng minh rằng, dù thời trang là ngành của những xu hướng mới, thì có những giá trị không cần phải mới để sống sót: định hình thẩm mỹ riêng.

Ông không có tham vọng “mở rộng gấp 3 lần quy mô toàn cầu” như nhiều nhà sáng lập thời trang thế hệ mới. Thay vào đó, ông gửi gắm thông điệp: “Tôi không xây dựng đế chế. Tôi chỉ cố sống một cách tử tế và mặc đẹp khi làm điều đó.”

Giorgio Armani cũng là một trong những công ty hiếm hoi từ chối IPO, giữ thương hiệu trong tay gia đình suốt 50 năm. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, ông là người đầu tiên tuyên bố huỷ bỏ show, chuyển sang livestream và dùng toàn bộ ngân sách quảng cáo để ủng hộ các bệnh viện tại Ý.

Ông chính là người tiên tri của quiet luxury – nhưng thậm chí ông không cần từ đó. Trong nhiều năm qua, khi ngành thời trang bị cuốn theo những đợt bơm thổi giá trị (thông qua các bộ sưu tập kết hợp với ngôi sao, NFT hay đại sứ thương hiệu), Armani lặng lẽ trở thành biểu tượng của “xa xỉ giảm phát” – càng tối giản, càng không gọi tên, thì càng đắt giá.

Trong khi Balenciaga tạo scandal, Gucci chạy theo viral, Loewe thăng hoa với tượng hình học, Armani vẫn bán đều đặn những bộ vest mềm, giày loafer và nước hoa mùi biển – không hề thay đổi bản sắc.

Không chỉ là nhà thiết kế, Giorgio Armani còn là nhà kiến tạo phong cách sống: từ khách sạn đến nước hoa mang tên ông, tất cả đều toát ra một triết lý duy mỹ tĩnh lặng. Ở Dubai, khách sạn Armani Hotel nằm gọn trong tòa Burj Khalifa - biểu tượng của sự xa hoa nhưng lại mang đến một không gian trầm tĩnh, với gam màu trung tính, ánh sáng dịu nhẹ, chất liệu cao cấp và lối phục vụ kín đáo. Không cần lời quảng bá, nơi đây như một tuyên ngôn im lặng về chủ nghĩa duy mỹ nội tâm.

Tại Milano, nhà hàng Armani Ristorante không khoa trương trong thiết kế lẫn món ăn. Mỗi chi tiết từ ly rượu đến dao nĩa đều phản ánh cái nhìn nghiêm cẩn của Armani về sự thanh lịch: không thừa, không thiếu, đúng lúc, đúng chỗ. Và dù đứng trên đỉnh cao thế giới thời trang, ông vẫn giữ trọn chất "Ý" – đi bộ tới văn phòng mỗi sáng, đích thân kiểm duyệt từng mẫu vải, và cho rằng “luxury thực sự không bao giờ cần phô diễn”.

Tháng trước, để kỷ niệm 20 năm ra đời dòng sản phẩm Privé và đón sinh nhật lần thứ 91, Giorgio Armani đã ra mắt bộ sưu tập Giorgio Armani Privé Haute Couture Thu - Đông 2025. Với chủ đề “Noir Séduisant” (Sự quyến rũ của sắc đen), bộ sưu tập mở màn bằng một thiết kế ánh sapphire với quần nhung buông lơi, vừa sang trọng, vừa thảnh thơi.

Từ đó, cả sàn runway đắm chìm trong màn trình diễn thượng hạng của sắc đen, từ nhung đậm, lụa bóng, đến sự pha trộn táo bạo với những lớp kim tuyến ánh vàng và bạc. Màu đen trong tay Armani không đơn điệu mà là trường ca thị giác, nơi mỗi nếp gấp, mỗi chất liệu, mỗi lớp thêu đều mang trong mình một câu chuyện riêng để truyền tải. Với hơn 70 thiết kế, Armani dẫn dắt người xem qua những cung bậc cảm xúc, từ kín kẽ đến táo bạo, từ thanh lịch đến huyễn hoặc.

Một trong những điểm nhấn rõ nét của bộ sưu tập lần này là cách Armani làm mềm mại hóa ngôn ngữ nam tính và nắn nót sự cứng cáp vào các thiết kế nữ. Một chiếc áo khoác đen có thể gợi nhớ đến corset của phái đẹp nhưng vẫn giữ cốt cách mạnh mẽ. Ngược lại, một chiếc váy đính lông có thể mang tinh thần dứt khoát như bộ giáp thời trang…

Trong bối cảnh thế giới thời trang chạy theo tính viral và mùa mốt cập nhật theo từng tuần lễ, Giorgio Armani ở tuổi 91 vẫn sống trong một căn nhà màu trắng xám ở Milano, mặc áo thun cổ tròn và bước đi trong chiếc quần cắt may vừa vặn. Ông từng thẳng thắn phê phán thời trang tiêu dùng: “Chúng ta đang sản xuất quá nhiều, làm quá nhiều show, dùng quá nhiều người mẫu chỉ để bán những thứ chẳng ai cần”.

Do đó, nhà thiết kế quyết định kỷ niệm dấu mốc 50 năm thương hiệu một cách thực tiễn bằng việc ra mắt dự án Armani/Archivio. Đây là một nền tảng kỹ thuật số tương tác sẽ ra mắt vào ngày 30/8/2025, trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice. Nền tảng này là kết quả của quá trình phân loại cẩn thận các bộ sưu tập của Giorgio Armani, giúp bảo tồn di sản lịch sử của công ty và kết nối quá khứ với tương lai.

Nhà thiết kế Giorgio Armani sắp ra mắt nền tảng kỹ thuật số tương tác.

Các hoạt động kỷ niệm khác sẽ diễn ra một cách bình thường trong Tuần lễ Thời trang Milan. Vào thứ Tư, ngày 24/9, Giorgio Armani sẽ khai mạc triển lãm tại Pinacoteca di Brera. Lần đầu tiên, 150 bộ sưu tập Giorgio Armani được lưu trữ sẽ giới thiệu sự phát triển không ngừng của thương hiệu qua nhiều thập kỷ.

Armani sẽ bế mạc Tuần lễ Thời trang Milan vào tối Chủ nhật, ngày 28/9. Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho nữ của Giorgio Armani sẽ được trưng bày tại sân trong lịch sử của Palazzo Brera. Một số thiết kế từ bộ sưu tập nam mới nhất của Giorgio Armani, được ra mắt vào tháng 6, cũng sẽ được trình diễn.

Doanh thu ròng hợp nhất của Giorgio Armani trong năm 2024 đạt 2,3 tỷ Euro. Con số này giảm 5% so với năm trước đó theo tỷ giá hối đoái cố định (giảm 6% theo tỷ giá hối đoái hiện hành). Ban quản trị thương hiệu giải thích rằng kết quả này là do một số lần đóng cửa tạm thời để cải tạo các cửa hàng, đồng thời phù hợp với mức tăng trường trung bình của thị trường thời trang và hàng xa xỉ trong năm 2024.