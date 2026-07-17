Giữ nhịp tăng trưởng, tổng tài sản VPBank vượt 1,5 triệu tỷ đồng

Vượt qua những biến động vĩ mô và áp lực từ thị trường trong nửa đầu năm 2026, VPBank giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ về cả tín dụng và huy động, lập kỷ lục về lợi nhuận, với tổng tài sản đến cuối quý II vượt 1,5 triệu tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc nửa đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Động lực chính cho đà tăng quy mô đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, đi lên 24,6%.

Phân khúc khách hàng doanh nghiệp và SME giữ vai trò dẫn dắt, với danh mục tín dụng tập trung vào các lĩnh vực và ngành nghề ưu tiên, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và tài chính xanh… Đà phục hồi tại phân khúc bán lẻ, đặc biệt nhóm khách hàng hộ kinh doanh, tiếp tục được củng cố khi VPBank triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhu cầu, qua đó duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều phân khúc cho vay thế chấp và tín chấp.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, cạnh tranh giữa các ngân hàng gia tăng, VPBank duy trì nền tảng huy động vững chắc, cơ cấu nguồn vốn đa dạng và bền vững. Trong đó, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2025 nhờ đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Kết quả này từ việc triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi ích tài chính cho khách hàng theo từng phân khúc. Tiếp nối đà tăng trưởng từ các quý trước, quy mô chứng chỉ tiền gửi riêng lẻ đạt 111.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu năm, được thúc đẩy bởi sản phẩm Lộc Thịnh Vượng dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VPBank ghi dấu ấn khi huy động thành công khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD từ 15 định chế tài chính quốc tế lớn như SMBC, ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Standard Chartered… tiếp tục khẳng định uy tín trên trường quốc tế, mở rộng nguồn vốn trung dài hạn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trong quý 2, VPBank khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông khi chi trả gần 4.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, đưa tổng giá trị cổ tức tiền mặt đã phân phối trong 4 năm qua lên gần 1 tỷ USD. Dù vậy, với năng lực tài chính vững vàng, VPBank vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel II ở ngưỡng 13%, trong nhóm dẫn đầu ngành.

Chất lượng tài sản tại VPBank được kiểm soát sát sao, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt đạt 84,5% và 22,4%, đều tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được kỳ vọng sẽ mở ra thêm dư địa để VPBank phân bổ nguồn vốn vào các dự án hạ tầng trọng điểm.

LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI QUÝ 2 CAO NHẤT LỊCH SỬ

Phát huy sức mạnh cộng hưởng hệ sinh thái, VPBank tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất trong nửa đầu năm đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Tính riêng quý 2, lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử ngân hàng.

Với vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận 15.600 tỷ đồng sau hai quý, tăng 45,5%. Các công ty thành viên tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào tăng trưởng chung của toàn hệ sinh thái.

Cụ thể, nhờ triển khai các sáng kiến chiến lược và thúc đẩy quy mô mảng ngân hàng đầu tư, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.673 tỷ đồng sau hai quý đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ, đồng thời lọt top 8 về thị phần môi giới trên HoSE. Với sự tăng trưởng tích cực về doanh thu bảo hiểm gốc, OPES mang về lợi nhuận 613 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.

GPBank, mảnh ghép mới trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực trong quá trình tái cấu trúc khi đạt lợi nhuận hơn 730 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, gần gấp rưỡi so với kết quả cả năm 2025.

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH THỊNH VƯỢNG, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN ĐẦU

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị và mở rộng quy mô, VPBank có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại với tỷ lệ 26,04% và phát hành riêng lẻ 5% cho một nhà đầu tư nước ngoài để củng cố bộ đệm vốn và tạo nền tảng tăng trưởng. Khi hoàn thành hai cấu phần trên, quy mô vốn điều lệ VPBank sẽ lên hơn 106.200 tỷ đồng, khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu hệ thống.

Trong quý II, VPBankS hoàn tất nhận chuyển nhượng 11% cổ phần của một công ty quản lý quỹ, qua đó bổ sung một mảnh ghép mới vào hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank và nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý gia sản.

Vị thế của VPBank tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận khi năm thứ 3 liên tiếp góp mặt và cải thiện thứ hạng tại cả hai bảng xếp hạng danh giá là Forbes Global 2000 và Fortune Southeast Asia 500; đồng thời lập “hat-trick” giải thưởng từ tạp chí The Asian Banker.

Trong nửa cuối 2026, môi trường kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, từ rủi ro địa chính trị toàn cầu cho đến áp lực từ lãi suất, lạm phát trong nước, trong khi nhu cầu vốn trung dài hạn để hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên, với nền tảng tài chính vững chắc cùng chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ, VPBank sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, khẳng định vị thế dẫn đầu và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.