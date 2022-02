Giữa xu hướng nam giới dùng túi xách nữ, Hermès ra mắt túi Birkin dành cho quý ông

Theo tờ WWD, thời gian gần đây nhiều nam giới bắt đầu bỏ lại túi tập, balo để sử dụng các loại túi xách tay (handbag) cho nữ. Stavros Karelis, người sáng lập và giám đốc ý tưởng của Machine-A, cho rằng đây là xu hướng rất lớn. Nhiều đàn ông ngày nay sẵn sàng đeo các mẫu túi phụ nữ thường dùng. Đó là nhờ sự tự tin của thế hệ trẻ, những người giờ đây không còn bận tâm nhiều về vấn đề giới tính mà chỉ chú trọng về thiết kế, cách thể hiện bộ đồ.

Ngoài ra, thực tế là nam giới cũng có nhu cầu dùng túi như nữ giới. Họ có nhiều đồ cần mang theo như điện thoại, kính, ví, đồ điện tử... Tuy nhiên, thẩm mỹ đàn ông hiện đại đòi hỏi cao hơn nhiều các kiểu dáng balo, túi tập thể dục hay túi du lịch thông thường. Vì thế, họ đang chọn những chiếc túi nữ nhiều hơn.

Những nhà tạo mốt như Kim Jones hay người vừa qua đời cách đây không lâu - Virgil Abloh, đã tạo ảnh hưởng lớn lên việc định hình phong cách thời trang nam giới. Cả hai đều có bàn đạp vững chắc để thay đổi tư duy thời trang khi nhận những chức vụ cao cấp ở Dior lẫn Louis Vuitton. Tao Liang - blogger thời trang nổi tiếng ở Trung Quốc cho rằng hai tên tuổi trên đã biến những sản phẩm cho nam giới trở nên "thời trang hơn".

"10 năm trước, khi nói về thương hiệu nam giới, chúng ta nghĩ đến Armani, Zegna hay Dunhill. Đó đều là những thương hiệu hướng đến sự chuyên nghiệp, trưởng thành nhưng cũng rất bảo thủ. Đó là trang phục, không phải thời trang," blogger này nói. Chuyên gia thời trang túi này nhận định gần đây các mẫu túi nữ cổ điển cũng được nam giới ưa chuộng. Do đó, các nhãn hàng cũng bắt đầu thích nghi và biến chúng dần thành đồ nam.

"Họ phát hiện quá nhiều người tiêu dùng là nam giới mua những sản phẩm cho nữ giới và ngược lại. Các mẫu túi được ra mắt không thay đổi về hình dáng nhưng có những cỡ khác nhau. Với một dây đeo rộng hơn, bạn có thể biến chiếc túi nữ thành món đồ nam tính,” Tao Liang nhận xét. Thực tế, đánh dấu lần đầu ra mắt bộ sưu tập với Dior, nhà thiết kế Kim Jones đã làm mới chiếc túi saddle dành cho nữ giới được thiết kế bởi John Galliano năm 1999. Với bàn tay và đầu óc tinh tế của ông, chiếc túi cổ điển cho nữ đã trở thành món đồ nam tính, thời thượng.

Còn với Hermès, họ đặt những chiếc túi giống nhau trên website bán hàng cho cả mục "đàn ông" lẫn "phụ nữ". Có thể kể đến chiếc Bolide 1923, Garden Party 49 Voyage, Kelly Depeches 36 hay Birkin Endless Road... Và nhờ sự lăng xê của những ngôi sao nam giới có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang, những chiếc túi Birkin dần trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách sành điệu, xa xỉ của các quý ông.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhà mốt Pháp Hermès đã chính thức đưa lên sàn catwalk Thu/Đông 2022 tại Tuần lễ thời trang nam giới Paris chiếc túi The Rock. Chiếc túi này được chế tác bằng da Evercalf, hiện mới có một màu đen duy nhất. Tuy nhiên, với sự yêu thích của giới mộ điệu, chắc chắn trong tương lai, Hermès sẽ cho ra mắt thêm nhiều màu sắc khác. Chiếc túi The Rock vẫn có phần nắp đặc trưng cũng như các dây đai và khóa chốt để cố định giống như mẫu túi Birkin kinh điển vốn dành cho nữ của nhà Hermes.

The Rock có phom dáng hình thang, cứng cáp đặc trưng giúp bảo vệ những món đồ bên trong. Điểm khác biệt của mẫu túi này so với phiên bản nữ là chiếc móc khóa, móc với góc miệng túi và phần túi nhỏ mô phỏng chiếc yên ngựa – điểm khởi nguồn của thương hiệu Hermès. Hình dáng của chiếc túi cũng được thay đổi giống như túi Haut à Courroies – chiếc túi Hermes đầu tiên, với phom dáng cao hơn, rộng hơn Birkin thông thường. Hiện The Rock chưa có giá bán chính xác.

Trước khi có sự ra đời của The Rock, Birkin vốn đã là một lựa chọn thời trang được nhiều nam giới ưa thích, bao gồm cả những tên tuổi nghệ sĩ đình đám như Kanye West, Travis Scott, Pharrell... Thực tế là, Birkin thậm chí còn trở nên có giá trị hơn trong những năm gần đây khiến chiếc túi trở thành biểu tượng địa vị cho cả phụ nữ và đàn ông sành điệu. Chính vì thế, việc thương hiệu nước Pháp cho ra mắt phiên bản nam giới của dòng túi mang vẻ đẹp phi giới tính này là quyết định không thể lý tưởng hơn, đáp ứng nhu cầu thời trang ngày một đa dạng và duy mỹ của nam giới toàn cầu.