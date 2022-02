Cung không đủ cầu, Hermes mở thêm 3 nhà máy đồ da

Thương hiệu xa xỉ này vốn đã có hơn 4.300 nhân sự làm trong mảng da thuộc, và đang tuyển dụng thêm hơn 400 thợ mỗi năm. Gần đây, Hermes cũng đã mở trường dạy làm đồ da đầu tiên của mình để đào tạo thêm nhiều thợ thủ công trong nghệ thuật làm túi xách. Tuy nhiên, Hermes vẫn cần nhiều nhân công hơn nữa để đáp ứng nhu cầu đối với túi xách của hãng, vốn đã tăng vọt trong đại dịch Covid-19 khi thị trường chứng khoán “bùng nổ” giúp nhóm giàu có tăng thêm thu nhập khả dụng.

Chủ tịch điều hành của Hermes, ông Axel Dumas cho biết công ty đang phải tìm cách đáp ứng nhu cầu cao trong khi sản phẩm lại được làm thủ công. "Chúng tôi phải mất 15 giờ cho một chiếc túi Hermès. Ngay cả khi có nhiều nhu cầu, chúng tôi sẽ không cắt giảm thời gian sản xuất xuống 13 giờ để nâng cao sản lượng," ông Axel Dumas, cho biết. "Trái ngược với những gì mọi người có thể nghĩ, chúng tôi luôn rất buồn khi phải nói với khách hàng rằng không có hàng".

Một nhà máy của Hermès tại Pháp chỉ sản xuất được 15 sản phẩm mỗi tháng với nhiều phong cách và mẫu mã khác nhau. Giá của mỗi chiếc túi này vào khoảng 10.000 đến 150.000 USD tùy thuộc kích thước và chất liệu. Năm ngoái, nhà máy đã phải thuê 400 người để đáp ứng đủ các đơn đặt hàng đối với dòng sản phẩm Birkin.

Triết lý thương hiệu của Hermes được áp dụng sâu sắc vào 2 điểm mấu chốt gồm chất lượng và sự tinh tế. Chính vì những nguyên tắc này mà thương hiệu luôn tránh sản xuất hàng loạt, sản xuất theo dây chuyền và gia công. Theo Hermès, mỗi sản phẩm ra đời dưới tên thương hiệu phải phản ánh sự chăm chỉ của người nghệ nhân. Đến nay, Giám đốc sáng tạo vẫn luôn kiên nhẫn ký tên trên từng sản phẩm Hermès trước khi rời xưởng, thể hiện cam kết bền bỉ của công ty đối với chất lượng cao nhất.

Ngoài triết lý sống còn trong nghiên cứu về nguồn gốc thương hiệu Hermès này, giám đốc sáng tạo từng nói rõ rằng mỗi sản phẩm đều được sản xuất bằng tay và bởi nghệ nhân duy nhất. Mục đích là để giải thích chất lượng của nghề thủ công mà Hermès yêu quý và tính độc đáo của các sản phẩm xa xỉ. Động lực chính của Hermès là nhu cầu độc quyền. Công ty cần sự độc quyền này bởi vì họ không muốn tham gia vào thị trường xa xỉ đại chúng nhằm duy trì sự sang trọng siêu cao cấp và chỉ cung cấp các sản phẩm có giá cả phải chăng cho một số ít.

Năm ngoái, tăng trưởng doanh số bán hàng tại Hermes giảm trong quý IV do những giới hạn trong việc sản xuất các mặt hàng, đặc biệt là các dòng túi nổi tiếng. Doanh số bán hàng tại bộ phận đồ da thủ công của Hermes (bao gồm dòng túi xách Birkin và Kelly nổi tiếng) chiếm gần một nửa tổng doanh số đã giảm 5,4% trong quý 4/2021.

Đồng thời, tổng doanh số bán hàng Hermes đã tăng lên 2,38 tỷ euro (2,71 tỷ USD) trong ba tháng, tính đến tháng 12/2021. Con số đó thấp hơn so với dự báo doanh thu 2,53 tỷ euro trước đó. Mức tăng trưởng chỉ đạt 11% so với mức 31% trong quý 3 và 127% trong quý 2.

Các nhà phân tích cho biết tỷ suất sinh lời của tập đoàn cũng giảm trong nửa cuối năm xuống 38,1%. Con số này thấp hơn so với tỷ suất sinh lợi 41% của đối thủ LVMH - dẫn đầu là Louis Vuitton và Dior - và 38,2% với thương hiệu hàng đầu Gucci của Kering.

Doanh số bán hàng Hermers tăng chậm hơn trong kỳ nghỉ lễ quan trọng cuối năm, trái ngược với sự tăng tốc của các tập đoàn xa xỉ khác. Điều này đưa Hermes - một trong những tên tuổi mạnh nhất của ngành hàng xa xỉ - rơi vào hoàn cảnh khác thường so với các đối thủ kém tên tuổi hơn. Sau báo cáo trên, cổ phiếu của Hermes giảm 5% hôm 18/2, là mức thấp nhất trong hơn 8 tháng qua.

Tuy nhiên, Hermes đã vượt qua đại dịch Covid-19 tốt hơn nhiều đối thủ. Doanh số năm 2021 của hãng tăng 42% so với một năm trước đó và tăng 33% so với mức của năm 2019. Doanh thu vượt quá mức trước đại dịch ở tất cả các khu vực ngoại trừ Pháp, nơi hoạt động kinh doanh sa sút do vắng bóng khách du lịch.

Chủ tịch Dumas cho biết Hermes tăng giá toàn cầu trung bình 3,5% năm nay, trên mức thông thường là 1,5%. Nguyên nhân do sự gia tăng chi phí sản xuất ở châu Âu và điều chỉnh tỷ giá hoái đối. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng giá của các đối thủ, ví dụ 7% trên toàn thế giới của Louis Vuitton. Ông Dumas cho biết Hermes sẽ không tăng giá để thúc đẩy doanh số bán hàng. Với việc sản xuất thủ công, Hermes ít phải đối mặt với việc tăng chi phí năng lượng và nguyên liệu chính.