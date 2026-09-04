Giá vàng nhảy lên vùng 4.500 USD/oz sau phát biểu của một quan chức Fed

Đồng USD sụt giá mạnh và lợi suất trái phiếu xuống thang cũng hỗ trợ giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng trong phiên này...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới giảm mạnh sau phát biểu của một thống đốc Fed.

Đồng USD sụt giá mạnh và lợi suất trái phiếu xuống thang cũng hỗ trợ giá vàng, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.474 USD/oz, tăng khoảng 85 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 67,09 USD/oz, tăng 1,64 USD/oz, tương đương tăng 2,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 4.539,9 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.512 USD/oz, cao nhất trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Triển vọng lãi suất Fed tiếp tục là một yếu tố chính chi phối diễn biến giá vàng trong phiên này. Thị trường lãi suất tương lai đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9 sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller nói rằng ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu các số liệu thống kê sắp tới cho thấy áp lực lạm phát dịu đi.

Dù thừa nhận lạm phát “còn cao hơn đáng kể” so với mục tiêu 2% của Fed, ông Waller lưu ý rằng xu hướng gần đây “cuối cùng đã cho thấy một vài tín hiệu giảm lạm phát”. “Nếu xu hướng này tiếp tục trong các số liệu được công bố trong 2 tuần tới, tôi sẽ nghiêng về ủng hộ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức hiện tại”, ông Waller nói với hãng tin Reuters.

Sau khi ông Waller nói như vậy, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng hơn 50% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 62% trước đó và từ mức 68% cách đó hai ngày - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên triển vọng Fed tăng lãi suất giảm xuống là một yếu tố có lợi cho giá vàng. Ngoài ra, giá vàng trong phiên này còn được hỗ trợ bởi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,6%, về mức 99 điểm.

Do xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới giảm xuống, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,772%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 5,254%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,342%.

“Tôi cho rằng các nhà giao dịch nhận thấy Fed đang bớt cứng rắn về lãi suất. Nhiều người cho rằng Fed chỉ tăng lãi suất 1 lần rồi thôi”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận xét với Reuters.

Vào giữa tuần này, có thời điểm giá vàng giảm sâu dưới ngưỡng 4.300 USD/oz do mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn trong bối cảnh giá dầu thô liên tục leo thang vì căng thẳng ở Vùng Vịnh. Phiên này, giá dầu thô chững lại ở mức cao do tình hình ở eo biển Hormuz chưa có sự cải thiện.

Trong phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Tuần tới, các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 của Mỹ có thể chi phối triển vọng lãi suất Fed và giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.053,4 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã mua ròng 10 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư.

Đầu giờ sáng nay (4/9) tại thị trường châu Á, giá vàng không có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,03%, giao dịch ở mức 4.475 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 67,09 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 141,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Sau hai ngày, giá vàng thế giới quy đổi đã tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.