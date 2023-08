“Gồng mình” vượt khó, xuất khẩu cá tra sẽ nỗ lực mang về trên 1,7 tỷ USD

"Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp Mỹ (FSIS) sắp sang kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cá tra Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng, tiêu thụ cũng như kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi lẽ, đây là cơ sở để được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng".

Ông Huỳnh Đức Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.