Hạ Long sẽ đón nhiều tỷ phú thế giới đến dự chương trình nghệ thuật vì khí hậu

Ngày 20/2/2025 tại Hà Nội, ban tổ chức Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025 (Art For Climate Festival Halong 2025) đã giới thiệu chuỗi hơn 20 hoạt động của chương trình diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6, chia thành từng giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến 17/4, giai đoạn 2 từ ngày 1/3 đến 1/6 và giai đoạn 3 từ ngày 20 - 28/6.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch, truyền thông, nghệ thuật đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với mục tiêu nâng cao nhận thức, hành động của công chúng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, tôn vinh và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cũng như các giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia và thế giới.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, cho biết tại Hội nghị COP26, gần 150 quốc gia đã cam kết đưa mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia đã có những hành động kịp thời với cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tham vọng này, các tổ chức, doanh nghiệp đóng vai trò chủ thể chính thực hiện với sự dẫn dắt kiến tạo của Nhà nước. "Chúng ta sẽ phải định hướng đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy thị trường carbon, chuyển đối mô hình công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như huy động các nguồn lực quốc tế để thúc đẩy nhanh chóng quá trình này," ông Lý cho biết.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường Vũ Minh Lý phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh đó, Art For Climate Festival Halong 2025 là sự kết hợp giữa các hoạt động nghệ thuật và các hoạt động bảo vệ môi trường mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long, qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, nhất là nhóm du khách cao cấp.

Lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 20/6/2025. Ngay sau đó là Hội thảo khoa học chuyên đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Nội dung chính của hội thảo là phân tích dữ liệu bối cảnh và tác động về thay đổi khí hậu với toàn cầu và Việt Nam, định hướng chiến lược các dự án thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, đối thoại giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế nhằm trao đổi thông tin một số vấn đề môi trường nổi bật trong thời gian qua...

Kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6, chương trình Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025 cũng bao gồm Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Sự kiện là nơi giới thiệu môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư đến các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu thế giới vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Quảng Ninh như công nghiệp xanh, năng lượng sạch... Sự kiện cũng thúc đẩy trao đổi hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp của Việt Nam, Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha, Đức...

Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025 còn bao gồm sự kiện đấu giá các tác phẩm nghệ thuật tranh, ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới, đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây quỹ bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản...

Cùng với đó là các chuỗi sự kiện như tọa đàm nâng cao nhận thức về trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường; cuộc thi sáng chế công cụ, máy móc tái chế rác thải; hoạt động làm sạch môi trường biển; trồng cây kiến tạo vườn tỷ phú; hoạt động thu gom, đổi rác tái chế lấy quà, Cuộc thi sáng tạo nghệ thuật “Future On Earth”...

Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025 cũng bao gồm Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Ngoài ra, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Chương trình Art For Climate Festival Halong 2025, như: Đại nhạc hội quốc tế Art For Climate Concert (có bán vé để gây Quỹ bảo vệ môi trường); Triển lãm "Tinh hoa di sản Việt Nam" tại hang Vũng Đục; giao lưu ẩm thực quốc tế với số lượng 110 gian hàng; giải Pickleball; đêm diễn thời trang Art For Climate RunShow; hoạt động làm sạch môi trường biển, tại bãi biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long...

HƯỚNG TỚI PHÂN KHÚC DU KHÁCH SIÊU SANG

Những năm gần đây, Quảng Ninh - Hạ Long không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng các trải nghiệm, làm mới các sản phẩm, điểm đến du lịch. Đặc biệt, thu hút dòng du khách siêu sang, có khả năng chi trả cao là hướng đi đang được ngành du lịch Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh thời gian qua và bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực.

Mới đây, hai ông Jeff Grinspoon và John Thomas Foley là những triệu phú Mỹ trong lĩnh vực tài chính, đang có chuyến du lịch tại Việt Nam kết hợp tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày dép, bất động sản, đã có chuyến tham quan, trải nghiệm các điểm đến của Quảng Ninh.

Đây là nhóm triệu phú, tỷ phú thế giới đầu tiên đến Quảng Ninh trong chương trình tour đặc biệt dành cho khách siêu sang. Dự kiến sẽ có thêm 4 đoàn tỷ phú thế giới nữa đến Quảng Ninh, đoàn đông nhất có 106 khách là các tỷ phú người Đức.

Đặc biệt, sự kiện quốc tế Nghệ thuật vì khí hậu - Hạ Long 2025, sẽ đón khoảng 80.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới, gồm các nhà hoạch định chính sách, quản lý địa phương, nghệ sĩ, nhà hoạt động vì môi trường, nhà đầu tư, sinh viên… và khoảng 200 tỷ phú thế giới.

Dự kiến sẽ có các tỷ phú đến vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền. Ban tổ chức có ý tưởng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương bố trí cho du thuyền của các tỷ phú neo đậu ở các bãi cát tuyệt đẹp nằm dưới chân núi giữa Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Thu hút dòng du khách siêu sang, có khả năng chi trả cao là hướng đi đang được ngành du lịch Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh.

Chủ động đón dòng khách này, Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hướng đến sự hài lòng của du khách, trong đó khẩn trương đưa vào khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ, Trinh Nữ trên Vịnh Hạ Long, cũng như xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang.

Các địa điểm này không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng mà còn phù hợp để tổ chức các trải nghiệm độc quyền như nghỉ dưỡng, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô và các hoạt động trên bãi biển...

Đồng thời, Quảng Ninh chú trọng nâng cao trải nghiệm du lịch thông qua kết nối dịch vụ du thuyền riêng đến các đảo hoặc dịch vụ đưa đón bằng trực thăng; nghiên cứu tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật kết hợp tiệc nhẹ trong một số hang động đủ điều kiện nhằm tạo trải nghiệm độc đáo cho du khách...

Với những hoạch định, chiến lược rõ ràng, năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.