Hà Nội: Ban hành Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố các tháng cuối năm 2025

Để thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động những tháng cuối năm 2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố các tháng cuối năm 2025.

Mục tiêu chung nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cho phát triển bền vững doanh nghiệp và đất nước trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động nhằm không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

Thành phố đặt mục tiêu 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cao mất an toàn lao động, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống dịch bệnh.

Hàng năm, trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện, lao động phi kết cấu, các làng nghề…

Đảm bảo 100% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các cơ sở đông lao động, cơ sở lao động tiếp xúc với yếu tố có hại, yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.

Trên 50% người lao động làm việc tại cơ sở lao động có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hướng dẫn khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp; trên 50% cơ sở lao động có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Đồng thời, giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 50% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp.

Đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, triển khai lồng ghép dịch vụ y tế lao động cơ bản, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động không có hợp đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ triển khai, phổ biến hướng dẫn các đơn vị thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tăng cường phổ biến quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng...

Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động của một số Tổng công ty và các cụm, khu công nghiệp; cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và người lao động không theo hợp đồng (lao động tự do) trên địa bàn.

Hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể.

Sở Nội vụ cũng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Đặc biệt chú trọng kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động và các công trình xây dựng và xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Qua đó, kịp thời xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm về công tác an toàn, vệ sinh lao động, để xảy ra tai nạn lao động trên địa bàn.