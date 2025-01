Hà Nội ban hành kế hoạch sử dụng đất của hàng loạt quận, huyện

Theo đó, danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Hoàng Mai gồm 116 dự án với tổng diện tích là 356,8603ha; danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Nam Từ Liêm gồm 96 dự án với tổng diện tích là 554,45ha; danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Gia Lâm gồm 131 dự án với tổng diện tích là 714,33ha.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Thanh Oai gồm 89 dự án với tổng diện tích là 388,51ha; danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Chương Mỹ gồm 93 công trình, dự án với tổng diện tích 349,16ha; danh mục các công trình, dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Sóc Sơn gồm 154 dự án với tổng diện tích là 1.770,32ha.

Đáng chú ý, trong số danh mục công trình, dự án của những quận, huyện này, quận Hoàng Mai tập trung nhiều dự án xây dựng trường học. Đơn cử như: dự án xây dựng trường THPT tại ô đất G1/TH3, phường Thanh Trì, diện tích kế hoạch 1,48ha; xây dựng trường mầm non Thanh Trì tại ô đất F3/NT2, 0,284ha; xây dựng đường tiểu học Yên Sở tại ô đất C3/TH2 1,44ha; xây dựng trường triểu học Hoàng Liệt tại ô đất F4/TH2 (TH2) 1,12ha (diện tích đất thu hồi 0,13);

Cải tạo nâng cấp, mở rộng trường THPT Việt Nam – Ba Lan 2,965ha (diện tích đất thu hồi 1,47ha); xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2 0,19ha; xây dựng trường mầm non Trần Phú tại ô đất H1/NT3 0,75ha; xây dựng trường tiểu học Trần Phú tại ô đất H1/TH2 0,84ha (diện tích đất thu hồi 0,74ha); xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam tại ô đất G2/NT2 0,84ha; xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam 2,08ha (diện tích đất thu hồi 0,63ha)…

Mặt khác, cũng có không ít những dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, như: bồi thường hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây tại phường Yên Sở 4,3ha; giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng ô đất đấu giá G1/ODK2, phường Thanh Trì 1,2ha; ô đất kí hiệu H1/P2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000 được duyệt tại phường Yên Sở 3,1ha; giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các ô đất đấu giá ký hiệu từ TT1 đến TT7 thuộc khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì 4,22ha…

Để thực hiện hiệu quả, UBND TP. Hà Nội đã giao UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án của Kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Trường hợp phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Hoàng Mai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường trình UBND TP phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Quận Hoàng Mai cũng có nhiệm vụ công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Cùng với đó, cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND TP phê duyệt; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/10/2025.