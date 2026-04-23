Trang chủ Kinh tế xanh

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Tùng Dương

23/04/2026, 09:40

TP. Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thí điểm “vùng phát thải thấp” tại phường Hoàn Kiếm, trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h- 24h ngày thứ Sáu và từ 6h- 24h trong hai ngày cuối tuần...

Bản đồ phương án thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ 1/7/2026 tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm
UBND TP Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1.

Theo dự thảo đề án, phạm vi thực hiện vùng phát thải thấp tại 9 phường trong khu vực Vành đai 1 gồm: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu- Quốc Từ Giám.

Hà Nội dự kiến chia làm 3 giai đoạn thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 đến 31/12/2026), triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm.

Vùng phát thải thấp giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000.

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng dừng lưu thông trong khung giờ từ 18h đến 24h thứ sáu, từ 6h đến 24h thứ bảy, chủ nhật. Xe môtô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ôtô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ôtô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ôtô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.

Ôtô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ (quy chuẩn). Phương tiện này bị cấm lưu thông từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh, khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải phải đạt mức 4.

Bản đồ các giai đoạn triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1
Dự kiến trong giai đoạn 2 (ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027), thành phố sẽ mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm vùng lõi phường Hoàn Kiếm đã thực hiện ở giai đoạn 1 và 14 tuyến phố bao quanh thuộc phường Cửa Nam: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Trong giai đoạn 3 (1/1/2028 đến 31/12/2029), thành phố mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ diện tích trong vành đai 1 với hơn 26 km2, chu vi 25 km và dân số 625.000.

Phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến đường: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng vành đai 1 khoảng 450.000 xe.

Để thực hiện vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng như: hệ thống xe buýt điện, đường sắt đô thị, xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng, trạm đổi pin.

TP. Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm soát phương tiện ra và vùng phát thải thấp thông qua hệ thống camera nhận diện biển số, biển báo, hạ tầng giám sát giao thông và hệ thống quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, thành phố cũng đưa ra các giải pháp khuyến khích nhân dân chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng. TP. Hà Nội cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Việc thực hiện vùng phát thải thấp được thành phố đặt mục tiêu kiểm soát và từng bước giảm phát thải từ phương tiện giao thông cơ giới lưu thông vào trung tâm. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Trong những năm gần đây, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn TP. Hà Nội có thời điểm suy giảm, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị nơi tập trung mật độ dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và nhiều hoạt động kinh tế- xã hội.

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong các năm 2023- 2025, tỷ lệ đóng góp đối với bụi PM2.5 trên địa bàn Thành phố từ hoạt động giao thông vận tải 25%, xây dựng và bụi đường 20%, đốt mở 12%, bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm, bao gồm cả công nghiệp 27% và nguồn khác 6%.

Còn theo số liệu kiểm kê nguồn thải nội tại, riêng trong Thành phố nguồn trực tiếp từ hoạt động giao thông 59%, bụi đường và hoạt động xây dựng 28%, đốt mở và hoạt động dân sinh 11%, hoạt động công nghiệp 2%.

Việc triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1 là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi sang hệ thống giao thông xanh, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô theo hướng “xanh- thông minh- bền vững”, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng trong vùng phát thải thấp

15:37, 11/12/2025

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng trong vùng phát thải thấp

Thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ được triển khai thận trọng

09:31, 07/12/2025

Thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ được triển khai thận trọng

