Hà Nội hỗ trợ làm ủy quyền nhận lương hưu tại nhà với người già yếu

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc xây dựng quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú đối với trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký.
Theo nội dung công văn, Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công, ưu tiên phân luồng, hỗ trợ thực hiện xác lập văn bản ủy quyền; tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ xung kích liên ngành trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chứng thực chữ ký tại các Điểm hỗ trợ tập trung ở thôn, tổ dân phố.
Đặc biệt, hỗ trợ tại nhà đối với các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là người có công, người cao tuổi, người yếu thế, người sức khỏe yếu khó khăn trong đi lại.
Danh sách, giấy ủy quyền sẽ được chuyển cho cơ quan Bưu điện để chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cập nhật, quản lý và tổ chức chi trả theo quy định, tạo điều kiện tối đa để người hưởng không phải đi lại nhiều lần.
Đối với các trường hợp xác minh người hưởng không sinh sống tại địa phương, không xác minh được tình trạng người hưởng, thành phố giao Bảo hiểm xã hội Hà Nội căn cứ danh sách, biên bản xác minh có xác nhận của các đơn vị liên quan, theo đề nghị của Tổ chức hỗ trợ chi trả (cơ quan Bưu điện), để xem xét, tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định.
Trường hợp người hưởng mất năng lực hành vi dân sự, hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, không thực hiện được ủy quyền, đồng thời, người trực tiếp ở cùng, chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị được nhận lương hưu và trợ cấp hằng tháng, và có xác nhận của chính quyền địa phương, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ cho người hưởng.
Các trường hợp không còn thân nhân chăm nuôi, không nơi nương tựa đang sinh sống tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung mà mất nhận thức, thì cơ sở nuôi dưỡng có văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền lương hưu và trợ cấp cho các cơ sở đang trực tiếp quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người hưởng.
Đối với các trường hợp được xác định đang sinh sống tại nơi cư trú, mà văn bản ủy quyền vẫn còn thời hạn, đồng thời người hưởng hoặc thân nhân không có đề nghị thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp, thì căn cứ danh sách có xác nhận của cấp xã, phường gửi đến, cơ quan Bảo hiểm xã hội được tiếp tục duy trì hiệu lực của văn bản ủy quyền đã chứng thực để chi trả chế độ cho người hưởng.
Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, báo cáo Bộ Tư pháp hướng dẫn về thủ tục hành chính chứng thực chữ ký trong các văn bản, áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không điểm chỉ được bên ngoài trụ sở.
Các xã, phường được yêu cầu phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ tại nhà đối với các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là người có công, người cao tuổi, người yếu thế, người sức khỏe yếu khó khăn trong đi lại.
Căn cứ danh sách cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp, tiến hành rà soát, xác minh, tình trạng người hưởng trên địa bàn; lập danh sách các nhóm người hưởng.
Bao gồm, các trường hợp được xác định đang sinh sống tại nơi cư trú mà văn bản ủy quyền cũ vẫn còn thời hạn, và người hưởng/thân nhân người hưởng không có đề nghị thay đổi; xác minh người hưởng không sinh sống tại địa phương, không xác minh được tình trạng người hưởng; không còn thân nhân chăm nuôi, không nơi nương tựa đang sinh sống tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung mà mất nhận thức; người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Ngày 7/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố, Bưu điện thành phố cũng đã có cuộc làm việc, nhằm thống nhất quy trình phối hợp, bảo đảm người dân được hỗ trợ thuận lợi, không để gián đoạn việc hưởng chế độ an sinh xã hội.
Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc, việc xây dựng quy trình phối hợp nhằm thống nhất trách nhiệm của từng cơ quan trong toàn bộ quá trình, từ rà soát, xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, đến tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
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