Hơn 3,5 triệu người đã nhận lương hưu, trợ cấp theo mức mới

Ngay từ những ngày đầu tháng 7/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã nhận được mức hưởng mới tăng 8% theo quy định của Chính phủ.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 3/7/2026, ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng.
Trong đó, 3,32 triệu người nhận chế độ qua tài khoản cá nhân (chiếm hơn 93% tổng số người đã nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội).
Bên cạnh đó, 226.000 người được chi trả bằng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ chi trả, bảo đảm quyền lợi của những người chưa có điều kiện nhận qua tài khoản hoặc thuộc các trường hợp được chi trả trực tiếp.
Đáng chú ý, tổng kinh phí chi trả trong kỳ tháng 7/2026 tăng 8,08%, tương ứng tăng 1.818 tỷ đồng so với tháng 6/2026. Kết quả này phản ánh việc triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng triệu người hưởng trên cả nước.
Theo phương án tổ chức chi trả, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.
Đợt 1, ngày 1/7/2026, được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.
Đợt 2, ngày 2/7/2026, được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.
Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Để tổ chức kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của tháng 7 đúng tiến độ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương tập trung rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới, kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân trước khi thực hiện chuyển tiền.
Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội và dữ liệu tại ngân hàng.
Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp, tài khoản không hợp lệ, hoặc giao dịch chưa thành công phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người hưởng.
Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và địa điểm; thống nhất lịch chi trả, thông báo cụ thể để người hưởng chủ động đến nhận.
Các đơn vị cũng được yêu cầu theo dõi sát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, giải quyết.
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