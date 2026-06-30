Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 7 khi tăng thêm 8%

Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.
Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng thêm 8%, mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh thêm.
Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng. Với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng, nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được bắt đầu từ ngày 2 của tháng.
Trong đó, với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, chậm nhất đến ngày 5 hằng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng.
Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện tại các điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng. Đối với các điểm đã hoàn thành việc chi trả, có thể kết thúc trước ngày 10. Từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng, chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả.
Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu ngày chi trả trùng với thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Tùy theo điều kiện thực tiễn, lịch chi trả tại các địa phương cũng có sự điều chỉnh. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố, người nhận qua tài khoản cá nhân (ATM) tiếp tục được chi trả từ ngày 2/7 như thông lệ.
Với những người nhận bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả từ ngày 6/7, thay vì ngày 5 hằng tháng do rơi vào Chủ Nhật. Thời gian chi trả tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.
Việc chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả sẽ thực hiện từ ngày 13/7 đến hết ngày 25/7, lùi 1 ngày so với thông lệ do ngày 12/7 trùng Chủ Nhật.
Hiện nay, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tại các địa phương cũng có sự khác nhau.
Theo kế hoạch, 21 tỉnh, thành gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thành phố Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang, thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Với tháng 7/2026, là thứ Tư, ngày 1/7.
13 địa phương còn lại gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp, chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, tức thứ Năm, ngày 2/7.
Việc nhiều địa phương tổ chức chi trả qua tài khoản từ ngày 1 của tháng nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng. Trường hợp ngày chi trả trùng ngày nghỉ hằng tuần, hoặc ngày nghỉ lễ, thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Cùng với việc điều chỉnh lương hưu, từ 1/7/2026, quy định mới về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng chính thức có hiệu lực.
Theo quy định, giấy ủy quyền nhận lương hưu thực hiện trước ngày 1/7/2025 có giá trị đến hết ngày 30/6/2026.
Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 để tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Ngành Bảo hiểm xã hội khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giúp người hưởng chủ động nhận chế độ hằng tháng, giảm phụ thuộc vào người nhận thay, nhất là đối với các trường hợp đang ủy quyền do điều kiện đi lại khó khăn.
Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
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