Dòng tiền nào kéo thị trường đảo chiều ngoạn mục?

Thị trường đảo chiều ấn tượng khi tâm lý hoảng loạn đầu phiên nhanh chóng nhường chỗ cho lực cầu bắt đáy quyết liệt. Có thời điểm chỉ số mất hơn 24 điểm, hàng loạt cổ phiếu lao dốc mạnh, nhưng lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn đã giúp thị trường lật ngược tình thế.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm. Độ rộng cũng cải thiện đáng kể với 141 mã tăng so với 157 mã giảm, phản ánh dòng tiền đã quay trở lại ở nhiều cổ phiếu sau nhịp bán tháo đầu ngày. Động lực hồi phục tiếp tục đến từ nhóm ngân hàng khi HDB, ACB, STB và TCB đồng loạt bứt phá mạnh, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB và CTG tăng với mức độ khiêm tốn hơn.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang ưu tiên các mã có khả năng tạo đột biến về biên độ tăng giá thay vì chỉ tập trung vào nhóm dẫn dắt truyền thống. Nhóm chứng khoán cũng bùng nổ khi HCM tăng kịch trần, còn SSI, VND và SHS đồng loạt hút mạnh dòng tiền.

Đây là tín hiệu tích cực bởi cổ phiếu chứng khoán thường phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với thanh khoản và xu hướng thị trường trong các nhịp hồi phục.

Ở nhóm bất động sản, bộ ba VIC, VHM và VRE tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với mức tăng lần lượt 2,76%, 5% và 0,1%, trong khi NVL cũng tăng hết biên độ. Chỉ riêng VIC, VHM, HDB và ACB đã đóng góp gần 18 điểm cho VN-Index, cho thấy mức độ tập trung của lực kéo vẫn rất lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa cao.

Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa. Bán lẻ và tiêu dùng ghi nhận sắc xanh tại VPL, MWG và SAB, trong khi MSN, VNM và QNS được kéo trở lại mức tham chiếu. Trái ngược, nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời khi BSR, GAS và PLX đồng loạt giảm, còn công nghệ thông tin ghi nhận điểm sáng với FPT tăng 1,8%.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là sự xuất hiện của dòng tiền bắt đáy khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt 20.600 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với những phiên gần đây.

Khối ngoại gần như đứng ngoài cuộc khi chỉ bán ròng 26 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất theo phương thức khớp lệnh là Bất động sản và Hàng & Dịch vụ công nghiệp. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VIC, ACB, VHM, HDB, SHB, NVL, VND, VIX, GMD, BVH.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: PNJ, SSI, FPT, VPB, CTG, TPB, VCI, TCB, VRE.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 46,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng qua giao dịch khớp lệnh 57,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 9/18 nhóm ngành, chủ yếu ở Dịch vụ tài chính. Các mã được mua ròng tập trung gồm: PNJ, SSI, TCB, MBB, HCM, KDH, VCI, VJC, GEX, MWG.

Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 9/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc Bất động sản và Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VIC, STB, ACB, VHM, HDB, FPT, MSN, TCX, VNM.

Khối tự doanh mua ròng 65,5 tỷ đồng, trong đó tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 65,5 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 10/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ và Thực phẩm và đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm: MWG, VHM, HPG, FPT, LPB, HDB, MSN, VJC, MBB, STB.

Ở chiều bán, Bất động sản là nhóm bị bán ròng nhiều nhất. Các mã bị bán ròng gồm: TCB, VCG, KDH, NVL, ACB, VPB, GMD, FUEVFVND, BCM, E1VFVN30.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 83,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 10/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc Dịch vụ tài chính. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VHM, ACB, VIX, HCM, MWG, VJC, PNJ, GMD, GEX, HPG.

Ở chiều mua, Ngân hàng là nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: STB, VIC, FPT, VPB, TPB, CTG, TCB, VRE, KBC, VCI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.612,8 tỷ đồng, giảm 30,5%, chiếm 7,7% tổng giá trị giao dịch. Trong phiên, đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu SSB với 24 triệu cổ phiếu, tương đương 386,4 tỷ đồng, được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thiết bị điện, Bán lẻ, Kho bãi, Hàng cá nhân, Hóa chất, Điện; trong khi giảm ở các nhóm Công nghệ thông tin, Thép, Thực phẩm, Dầu khí, Hàng không, Vật liệu xây dựng, Cao su, Vận tải thủy.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.