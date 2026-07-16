Sáu ngân hàng hợp vốn hơn 27.000 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Việc ký kết hợp đồng tín dụng không chỉ hoàn tất công tác thu xếp vốn mà còn thể hiện sự đồng hành giữa Nhà nước, các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư đối với một công trình hạ tầng chiến lược của Đồng bằng sông Cửu Long...

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Nguồn: Website Tập đoàn Đèo Cả.

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) và liên danh 6 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn tài trợ Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng hạn mức 27.094 tỷ đồng, tạo cơ sở thu xếp nguồn vốn để triển khai dự án theo tiến độ.

Liên danh tài trợ vốn gồm: Vietcombank (đầu mối thu xếp), VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank. Theo các bên, đây là dự án có quy mô tài trợ tín dụng lớn nhất từ trước đến nay đối với một dự án giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết việc hoàn tất hợp đồng tín dụng là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng tài chính để dự án tiếp tục được triển khai đúng tiến độ.

Theo Thứ trưởng, việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là yêu cầu cấp thiết nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên tuyến, nâng cao an toàn giao thông, giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh sự tham gia của sáu ngân hàng thương mại cho thấy phương án đầu tư và phương án tài chính của dự án đã được nghiên cứu, thẩm định kỹ lưỡng, đồng thời thể hiện niềm tin của các tổ chức tín dụng đối với năng lực của liên danh nhà đầu tư và triển vọng của dự án.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp dự án và liên danh nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các điều kiện giải ngân, bố trí đủ vốn chủ sở hữu, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đồng thời huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Các ngân hàng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án để giải ngân theo đúng tiến độ thi công, trong khi Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục theo dõi, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tăng cường kiểm tra chất lượng công trình.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh mục tiêu không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn phấn đấu rút ngắn thời gian thi công để sớm đưa dự án vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tổng giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh cho biết Vietcombank cùng các ngân hàng trong liên danh đã phối hợp xây dựng cấu trúc tài chính tối ưu và thống nhất phương án cấp tín dụng cho dự án. Việc ký kết hợp đồng tín dụng tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của hệ thống ngân hàng đối với các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Sau khi tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 được đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện đã có thời điểm vượt 60.000 lượt xe mỗi ngày, cao hơn nhiều so với quy mô thiết kế ban đầu, khiến việc mở rộng tuyến trở nên cấp thiết.

Theo doanh nghiệp dự án, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức PPP và không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.