Signature Edition - Dấu ấn mới của Khải Hoàn Imperial

Sau giai đoạn đầu tạo dấu ấn với định vị căn hộ Bespoke hạng sang đầu tiên tại TP.HCM, Khải Hoàn Imperial tiếp tục gây ấn tượng mạnh với chương trình đào tạo chuyên sâu "Where Signature Begins – Khơi nguồn dấu ấn" với hệ sinh thái đặc quyền sở hữu chưa từng có diễn ra sáng 15/7 tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial. Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 500 chiến binh kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín.
Signature Edition là phiên bản căn hộ được chọn lọc từ những giá trị tinh tuyển và khác biệt nhất của Khải Hoàn Imperial. Các căn hộ không chỉ sở hữu tầm view panorama đa hướng mà còn “ghi điểm” với hệ tiện ích độc bản, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp cùng những đặc quyền sở hữu được “may đo” phù hợp từng nhu cầu khách hàng.
Đại diện Khải Hoàn Land cho biết, Signature Edition không chỉ là phiên bản mới của Khải Hoàn Imperial, mà còn là sự kết tinh của những giá trị nổi bật nhất. Đây cũng là yếu tố giúp dự án tiếp tục gia tăng sức hút trên thị trường, đồng thời mang đến thêm lựa chọn phù hợp cho khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống khác biệt và một tài sản có giá trị bền vững.
Không dừng lại ở giá trị của từng căn hộ, Signature Edition còn tích hợp hệ sinh thái đặc quyền sở hữu được Khải Hoàn Land thiết kế riêng theo định hướng đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình sở hữu. Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn một trong sáu phương thức thanh toán khác nhau phù hợp điều kiện tài chính của mình. Nổi bật như chính sách thanh toán giãn 4 năm, tặng gói nội thất cao cấp trị giá từ 100 – 300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng và được chiết khấu thêm từ 0,5-1,5% nếu sở hữu nhiều căn hộ.
Ngay khi được giới thiệu, Signature Edition đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hệ thống đại lý phân phối. Lãnh đạo nhiều đơn vị đánh giá Signature Edition đáp ứng trọn vẹn yêu cầu ngày càng cao của những khách hàng mong muốn tìm không gian sống đẳng cấp, tích hợp nhiều giá trị khác biệt vốn đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM. Bởi đó không chỉ là những sản phẩm được tinh tuyển với số lượng hữu hạn mà còn đi kèm giải pháp giúp khách hàng dễ dàng sở hữu.
Khải Hoàn Imperial tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ khoảng 400m, đối diện AEON Mall Canary, đồng thời liền kề sân golf Sông Bé và KCN VSIP 1. Đây là khu vực lõi trung tâm mới của khu vực Đông Bắc TPHCM, nơi đô thị phát triển nhộn nhịp và tập trung đông đảo giới doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư sinh sống, làm việc.
Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng chiến lược đang từng bước hoàn thiện, hứa hẹn tạo nền tảng bứt phá cho cả khu vực trong thời gian tới. Ngoài việc Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 10 - 14 làn xe, đường Vành đai 3 đang tăng tốc về đích, thì tuyến metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn cùng tuyến đường ven sông Sài Gòn trong tương lai không chỉ giúp tăng thêm khả năng kết nối mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần nâng cao giá trị dự án.
Một điểm cộng khác của Khải Hoàn Imperial là dự án được quy hoạch với 80 tiện ích “đa điểm chạm” theo định hướng Bespoke Living, nâng cao trải nghiệm sống hấp dẫn cho mỗi cư dân. Có thể khẳng định Khải Hoàn Imperial là dự án căn hộ tích hợp hệ tiện ích phong phú, đa dạng bậc nhất tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.
Từ Quảng trường Tri thức, Trung tâm Khánh tiết, Công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi vô cực khoáng nóng Onsen, hồ bơi muối khoáng, gym - fitness, spa – sauna cho đến Virtual Golf, thư viện hay phòng sáng tạo đa phương tiện… đều mang đến trải nghiệm liền mạch. Nhờ đó, mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn, nghỉ dưỡng, khơi nguồn sáng tạo và kết nối cộng đồng đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.
Chưa hết, với Signature Edition, thiết kế và tiêu chuẩn bàn giao căn hộ cũng chinh phục nhiều khách hàng “khó tính”. Cụ thể, layout căn hộ được thiết kế tinh tế, tối ưu công năng, tăng cường kết nối giữa các không gian chức năng và tận dụng hiệu quả diện tích sử dụng. Tất cả các căn hộ đều có ban công rộng và logia phơi đồ riêng tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian sống.
Song song đó, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp cùng hệ vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu uy tín như Duravit, Grohe, Hafele, Bosch, Panasonic... mang đến không gian sống tiện nghi, tinh tế cũng như góp phần gia tăng giá trị sở hữu của chủ nhân. Những ưu điểm vượt trội này giúp căn hộ Signature Edition nói riêng, Khải Hoàn Imperial nói chung đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu an cư lâu dài lẫn tiềm năng khai thác cho thuê nhắm đến cộng đồng doanh nhân và chuyên gia làm việc tại KCN VSIP 1 hay Việt Hương.
Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial
Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP. HCM.
Website: https://khaihoanimperial.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official
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