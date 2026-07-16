Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, hành trình kiến tạo thế hệ nhà đầu tư trẻ Việt Nam…

Ba đội: The Fund, TAT, Rizz Taker lần lượt dành giải thưởng Nhất, Nhì, Ba tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, chiều 16/7.

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cuộc thi Investment Challenge 2026 đã trở thành một sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và các chuyên gia trong ngành.

Theo Ban tổ chức, Investment Challenge 2026 đã chứng kiến sự tham gia của gần 3.000 thí sinh từ 116 trường đại học trên toàn quốc, cùng với sự góp mặt lần đầu tiên của các đội thi quốc tế đến từ: Malaysia, Myanmar, Lào và Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiệu quả đầu tư thông qua tỷ suất sinh lời, mà còn yêu cầu các đội xây dựng chiến lược đầu tư và bảo vệ luận điểm trước Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp.

Một trong những điểm đặc sắc của Investment Challenge là việc các đội thi được cấp vốn thật và mở tài khoản giao dịch thực tế tại các công ty chứng khoán đối tác. Điều này giúp sinh viên trải nghiệm đầy đủ vai trò của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, từ việc phân tích thị trường, quản trị rủi ro đến việc ra quyết định đầu tư.

TS. Nghiêm Quý Hào, Trưởng Ban Tổ chức Investment Challenge 2026.

Phát biểu tại chung kết cuộc thi Investment Challenge 2026, chiều 16/7, TS. Nghiêm Quý Hào, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh rằng một thị trường vốn hiện đại không chỉ cần doanh nghiệp tốt hay công nghệ tiên tiến, mà điều cốt lõi là phải có những con người được đào tạo bài bản, biết phân tích và đầu tư có trách nhiệm.

Điều quý giá nhất mà Investment Challenge mang lại không phải là lợi nhuận của một danh mục đầu tư, mà là năng lực tư duy, bản lĩnh trước biến động thị trường và đạo đức nghề nghiệp của những người sẽ tham gia kiến tạo thị trường vốn Việt Nam trong tương lai.

Đặc biệt, Cuộc thi năm nay cũng đánh dấu sự đổi mới khi lần đầu tiên bổ sung phần kiểm tra kiến thức về tài chính số và giao dịch tài sản là hàng hóa trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cập nhật kiến thức cho sinh viên trong bối cảnh kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Investment Challenge không chỉ tạo ra những quán quân mà còn góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao cho đất nước. Cuộc thi đã và đang hình thành một cộng đồng học thuật về đầu tư chứng khoán có quy mô quốc gia, tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi và kết nối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển cùng với chuyển đổi số, những giá trị mà Investment Challenge mang lại sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

"Điều quý giá nhất mà Investment Challenge mang lại không phải là lợi nhuận của một danh mục đầu tư, mà là năng lực tư duy, bản lĩnh trước biến động thị trường và đạo đức nghề nghiệp của những người sẽ tham gia kiến tạo thị trường vốn Việt Nam trong tương lai", TS. Nghiêm Quý Hào chia sẻ.

Ngoài ra, Cuộc thi là minh chứng cho triết lý giáo dục gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn nghề nghiệp, thể hiện cam kết của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trung tâm CAER trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và thị trường để đào tạo nguồn nhân lực tài chính có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.