Hà Nội: Nguồn cung căn hộ mới quý 2/2024 gần bằng cả năm 2023

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing (công bố ngày 18/7), nguồn cung mở mới chung cư toàn Hà Nội trong quý 2/2024 đạt xấp xỉ 8.400 căn, tăng 97% so với quý 1/2024, và gần bằng lượng cung căn hộ mở mới của Thủ đô trong cả năm 2023 (khoảng 8,600 căn).

Trong đó, phân khúc chung cư cao cấp chiếm tới 61%. Nguồn cung hạng sang gia tăng thị phần mạnh mẽ, đạt 36% toàn thị trường, chủ yếu tập trung tại khu Tây Hà Nội. Còn nguồn cung căn hộ trung cấp chỉ chiếm 2,3%.

Nguồn cung tăng mạnh cũng đẩy lượng tiêu thụ căn hộ trong quý 2/2024 tăng cao, với 8.300 căn đã được giao dịch thành công, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City đã chiếm hơn 90% thị phần toàn thị trường Hà Nội.

Giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội trong quý 2/2024 đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 25% so với quý 1/2024 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, do nguồn cung mới chủ yếu là cao cấp và hạng sang.

Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường sơ cấp, trên thị trường chuyển nhượng (giao dịch thứ cấp) quý 2 vừa qua cũng rất sôi động, khi đạt khoảng 23.000 căn, tăng 40% so với quý 1/2024. Trong đó, giao dịch thổ cư chiếm tới 57% tổng giao dịch.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng giao dịch thứ cấp phân khúc chung cư đạt 15.900 căn. Quận Gia Lâm chiếm thị phần cao nhất, với 19%, theo sau là Nam Từ Liêm, Hà Đông. Giá giao dịch trung bình đạt 50 triệu đồng/m2. Trong khi đó, lượng giao dịch thổ cư đạt khoảng 22.000 căn. Riêng trong quý 2, có khoảng 13.000 căn đã được giao dịch thành công, tăng 50% so với quý 1. Quận Hà Đông và Long Biên tiếp tục dẫn đầu về giao dịch thổ cư, chiếm hơn 40% thị phần, theo sau là Hoàng Mai, Gia Lâm và Đống Đa.

"Giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội trong quý 2/2024 đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 25% so với quý 1/2024 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, do nguồn cung mới chủ yếu là cao cấp và hạng sang". Nguồn: OneHousing

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nhận định nguồn cung và lượng tiêu thụ đều đạt ở mức cao nhất từ năm 2021 đến nay là dấu hiệu cho thấy thị trường đang hồi phục mạnh mẽ. Theo ông Tiến, có 3 nguyên nhân cơ bản tạo nên kết quả này.

Đầu tiên, loại hình căn hộ có tầm tiền dễ thanh khoản như studio và 1 phòng ngủ được giới đầu tư ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi dễ dàng cho thuê có dòng tiền hàng tháng, đồng thời tiềm năng tăng giá tốt, vì vậy luôn trong tình trạng “cháy hàng” trong thời gian đầu mở bán.

Thứ hai, lãi suất cho vay bất động sản ở quý 2 vẫn được duy trì ở mức thấp với các gói vay từ 50 - 80% giá trị căn hộ. Các chính sách bán hàng giãn tiến độ thanh toán từ 2%-5% giá trị căn hộ mỗi đợt kèm thời gian hỗ trợ lãi suất dài cũng được các chủ đầu tư áp dụng, giúp khách hàng giãn dòng tiền chi trả và đồng thời kích thích nhu cầu mua nhà.

Thứ ba, các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hướng dẫn thi hành bộ luật để kịp thời hiệu lực vào ngày 01/08/2024 đã phần nào giúp thị trường yên tâm giao dịch một cách ổn định và bền vững.

Với mức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chung cư Hà Nội trong quý 2, và 03 bộ Luật liên quan đến bất động sản sẽ có hiệu lực trong thời gian tới sẽ là động lực quan trọng cho thị trường trong giai đoạn nửa cuối năm 2024.

Dự báo về nguồn cung năm 2024, ông Tiến cho hay Hà Nội sẽ đạt tầm 22.000 căn, cao hơn giai đoạn 2022-2023. Việc FED và ECB dự kiến có đợt giảm lãi suất vào cuối năm, sẽ giúp làm giảm áp lực lạm phát trong những tháng cuối 2024. Nếu tình hình thế giới thuận lợi, CPI và tỷ giá duy trì thấp, nền kinh tế những tháng tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản.