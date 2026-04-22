Hà Nội: Phát triển chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, đáp ứng các quy định EUDR

Hoàng Anh

22/04/2026, 11:37

Chủ động thích ứng với các quy định của Liên minh Châu Âu về chống mất rừng và suy thoái rừng; đảm bảo các sản phẩm gỗ và lâm sản được sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có nguồn gỗ hợp pháp, xuất xứ rõ ràng, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu 100% cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn ký cam kết sử dụng nguồn gốc hợp pháp...

khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp như nguồn lâm sản nhập khẩu và nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước. Ảnh minh họa

Kế hoạch hành động thích ứng với quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) trên địa bàn Hà Nội vừa ban hành đặt mục tiêu 100% cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn được tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định của EUDR; toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp được rà soát, lập hồ sơ quản lý.

Cùng với đó, 100% cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn ký cam kết sử dụng nguồn gốc hợp pháp; 100% vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật Việt Nam và các quy định của Liên minh Châu Âu về chống mất rừng và suy thoái rừng, thành phố sẽ tập trung thực hiện công tác quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp.

Đặc biệt sẽ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa chuyển đổi mục đích rừng để phát triển kinh tế; kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về san ủi, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, mua, bán, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp trái phép. Thực hiện giao đất gắn với giao rừng để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế dưới tán rừng nâng cao đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng bền vững.

Đáng chú ý, thành phố sẽ rà soát các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản trên địa bàn, tổ chức phân loại doanh nghiệp để quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chấp hành các quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ việc nhập, xuất lâm sản, kết hợp kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Để phát triển chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, thành phố khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp như nguồn lâm sản nhập khẩu và nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu đáp ứng yêu cầu của thị trường EU để phát triển xuất khẩu các sản phẩm gỗ.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng như: Nhân rộng đầu tư, lắp đặt hệ thống Camera giám sát rừng phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng kết hợp hệ thống Flycam tuần tra rừng cùng trang bị dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao phục vụ nhiệm vụ giám sát biến động tài nguyên rừng, cập nhật diễn biến rừng và phát hiện sớm các hành vi xâm hại rừng kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Kế hoạch cũng tập trung tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy định pháp luật Việt Nam cũng như các hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết với Liên minh Châu Âu (EUDR); thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định EUDR trong quá trình sản xuất, đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Cùng với đó phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hệ sinh thái rừng như dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và các dịch vụ mới khác để tạo nguồn thu tái đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, tư nhân và cộng đồng dân cư địa phương đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng rừng theo phương án quản lý rừng bền vững.

Đáng chú ý, theo kế hoạch này, thành phố sẽ thu hút doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản bằng các giải pháp hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nguồn vốn, chính sách thuế, khoa học công nghệ; đồng thời lồng ghép các nguồn lực vào đầu tư phát triển lâm nghiệp với nguồn vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thành phố cũng tăng cường các biện pháp ngăn chặn, chống chặt phá rừng, xâm lấn rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng;…

