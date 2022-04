Hà Nội: Phụ huynh sốt ruột vì trẻ mầm non chưa được đến trường

Sáng 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đã đi học trở lại nhưng bậc mầm non vẫn chưa thấy "động tĩnh" gì. Nhiều phụ huynh cho biết rất sốt ruột vì con vẫn chưa được đến trường.

VẪN GIỮ TRẺ Ở NHÀ LÀ KHÔNG HỢP LÝ

Từ cuối tháng 4/2021, khi hai cậu con trai sinh đôi 4 tuổi phải tạm dừng đến trường do dịch bệnh, chị Thanh Hằng (Hà Nội) cứ vừa bán hàng ở chợ gần nhà lại vừa tranh thủ đảo về ngó hai con đang bị "nhốt" bên trong. Vì neo người nên một ngày chị chạy đi chạy về cả chục lần, dù mệt mỏi và không yên tâm nhưng chị vẫn cố gắng “cầm cự”. Song đến nay đã gần một năm trôi qua mà thành phố vẫn chưa thông báo kế hoạch trở lại trường của trẻ mầm non khiến chị "sốt hết cả ruột". Hai con chị cùng khoảng 140.000 trẻ năm tuổi ở Hà Nội đang đối mặt với khả năng không được đến trường ngày nào suốt cả năm học.

Chị kể do thời gian ở nhà quá lâu, các con chỉ chơi, xem ti vi nên giờ giấc đảo lộn. Hơn nữa lại ít tiếp xúc với bạn bè, không gặp cô giáo, con trở nên nhút nhát cứ bám lấy mẹ ngay cả khi được đưa ra sân chơi.

“Hiện nhiều phụ huynh ở Hà Nội vẫn lo ngại nguy cơ nhiễm Covid-19 cao khi đi học lại. Nhưng tôi cho rằng với trẻ nhỏ, đời sống tinh thần rất quan trọng. Đặc biệt hiện nay khi đã xác định sống chung, thành phố đã mở cửa nhiều lĩnh vực hoạt động, việc vẫn giữ trẻ ở nhà là không hợp lý, vì vậy thành phố cần sớm cho các trường mầm non được hoạt động”, chị chia sẻ.

Cũng rất khó khăn khi hai vợ chồng chị Mai Anh-Hoàng Hiệp (Hà Nội) đều là giáo viên tiểu học. Nếu trước đây việc học cho các khối lớp này chỉ tiến hành bằng hình thức trực tuyến, anh chị có thể phân chia thời gian ở nhà cùng cô con gái 3 tuổi, thì nay tiểu học đã đến trường học trực tiếp trong khi mầm non vẫn nghỉ, nên anh chị đành gửi con ở một cơ sở trông trẻ tự phát.

Chị bảo, dù biết việc gửi con như vậy sẽ không đảm bảo an toàn nhưng vẫn phải chấp nhận vì không có lựa chọn nào khác. Đặc biệt mong cấp học này cũng quay trở lại trường trong tháng 4 để hạn chế tối đa rắc rối phát sinh. Khi đó, con sẽ có một môi trường giáo dục thực sự để phát triển toàn diện và cha mẹ yên tâm công tác. Chắc hẳn có thể còn những bậc cha mẹ tiếp tục lựa chọn cho con ở nhà, nhưng đi học là nhu cầu chính đáng cũng như vô cùng thiết thực của đa số gia đình. Quan trọng hơn là tất cả các con đều có quyền được đi học ở môi trường giáo dục chính thống, an toàn.

Theo chuyên gia, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội giảm mỗi ngày là thời điểm lý tưởng cho học sinh mầm non được trở lại trường. Trẻ độ tuổi từ 2-5 tuổi đang trong giai đoạn phát triển trí tuệ. Trẻ cần phải được tiếp xúc xã hội, tiếp xúc bạn bè, được chạy nhảy, hát ca. Nếu cứ mãi nhốt trẻ trong nhà, đặc biệt nhiều gia đình, người lớn đi làm, trẻ chỉ ở nhà một mình trong 4 bức tường thì hậu quả thật khôn lường.

SẼ TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN ĐỂ THAM MƯU UBND TP

Liên quan đến việc cho phép trẻ mầm non đi học trở lại, tại cuộc họp với lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa diễn ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức xin ý kiến của phụ huynh trẻ mầm non toàn thành phố.

Trên cơ sở nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh trẻ mầm non và kết quả triển khai việc dạy học trực tiếp với học sinh của các khối lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tính toán phương án để tham mưu UBND TP. Hà Nội về lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường.

Tuy nhiên theo ông Trần Thế Cương, các trường mầm non đã dừng hoạt động trong thời gian khá dài nên rất cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn cho trẻ. Vì vậy ngay từ thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường rà soát, chuẩn bị toàn bộ những điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón trẻ mầm non trở lại trường khi có chỉ đạo của thành phố.

Ngoài ra ông Cương cũng thông tin thêm, hiện Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tiêm phòng cho học sinh từ 5-11 tuổi. Dự kiến sẽ tiêm trong quý 2/2022.

Cũng vấn đề này thì trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thông tin: tính đến ngày 4/4 cả nước 62/63 tỉnh/thành đã cho trẻ mầm non tới trường, còn lại duy nhất Thủ đô Hà Nội vẫn đóng cửa trường mầm non từ đầu năm học đến nay. Trong số 62 tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường, có 7 tỉnh tạm dừng 1 huyện hoặc 1 thành phố do dịch bệnh tăng nhanh là Cao Bằng, Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Lăk, Quảng Bình, Tuyên Quang, An Giang. Tuy nhiên các địa phương đang rất quyết liệt và tích cực để đưa trẻ mầm non trên địa bàn tới trường.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, dù mỗi nơi tình hình dịch bệnh có sự khác nhau nhưng nhìn tổng thể thì các địa phương đều thực hiện tốt việc cho học sinh đến trường. Riêng Hà Nội chưa có kế hoạch cụ thể cho trẻ mầm non đến trường, thì lãnh đạo thành phố cần sớm đưa ra quyết định cũng như có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội đã qua đỉnh dịch và được kiểm soát tốt. Nếu như đầu tháng 3/2022, số ca mắc Covid-19 gia tăng mạnh, thậm chí có ngày ghi nhận số mắc kỷ lục là hơn 32.600 ca trong ngày 8/3, nhưng nay đã hạ nhiệt còn khoảng 9.000 ca/ngày. Cùng với đó, người bệnh được sử dụng thuốc kháng virus sớm nên giảm tỉ lệ nhập viện và giảm tỉ lệ tử vong do Covid-19.