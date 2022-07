Hà Nội quy định mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Ngày 6/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, tán thành thông qua Nghị quyết quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

Theo đó, mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao cụ thể như sau: Trường mầm non, học trực tiếp mức học phí trần là 5.100.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.825.000 đồng/học sinh/tháng;

Trường tiểu học, học trực tiếp mức học phí trần là 5.500.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.125.000 đồng/học sinh/tháng;

Trường THCS, học trực tiếp mức học phí trần là 5.300.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.975.000 đồng/học sinh/tháng;

Trường THPT, học trực tiếp mức học phí trần là 5.700.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.275.000 đồng/học sinh/tháng.

Thời gian thực hiện mức học phí năm học 2022-2023.

Nguyên tắc xây dựng mức trần học phí đối với hình thức học trực tiếp phải đảm bảo tính đủ chi phí cho hoạt động của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao (theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành Quy định cụ thể các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 ban hành Quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao). Chi phí của cơ sở giáo dục chất lượng cao bao gồm chi phí cho hoạt động như các cơ sở giáo dục công lập đại trà và chi phí cho chương trình chất lượng cao.

Mức trần học phí năm học 2022-2023 phải bảo đảm phù hợp với thu nhập, khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh và bằng mức trần học phí năm học 2021-2022 đã được HĐND thành phố thông qua. Nguyên tắc xây dựng mức trần học phí đối với hình thức học trực tuyến (Online) gồm mức trần học phí bằng 75% mức trần học phí theo hình thức học trực tiếp của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.