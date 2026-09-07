Bộ trưởng Mỹ: Có thể không bao giờ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran

Vào ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nước này có thể sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân...

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright - Ảnh: NYT.

Nhận định này được đưa ra khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 7 mà chưa có bất kỳ giải pháp nào trước mắt để kết thúc.

"Có thể sẽ không có thỏa thuận hạt nhân nào cả. Giải pháp có thể chỉ là phá hủy năng lực sở hữu vũ khí hạt nhân của họ. Một thỏa thuận có thể phải chờ đến chính quyền tiếp theo tại Iran mà chúng ta chưa thể biết”, ông Wright nói trong chương trình "This Week" của kênh ABC News.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần khẳng định việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu trọng tâm của Mỹ khi phát động cuộc chiến với Iran. Ông cũng đã tìm kiếm một thỏa thuận đàm phán với Iran trong suốt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2 năm nay.

Theo nhận định của hãng tin CNBC, nhận định trên của Bộ trưởng Wright cho thấy chính quyền ông Trump có thể sẽ theo đuổi mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà không cần đạt được một thỏa thuận hạt nhân thông qua đàm phán với Tehran. Khi được hỏi liệu phát biểu của ông có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran mỗi khi nước này cố gắng khôi phục cơ sở hạ tầng hạt nhân hay không, ông Wright đáp: "Phải phá hủy năng lực thực hiện điều đó của họ”.

"Chúng ta đang làm suy yếu năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của họ, cũng như năng lực triển khai vũ khí đó nếu họ chế tạo thành công. Đây là nỗ lực kéo dài suốt 47 năm qua. Vấn đề này không hề đơn giản, nhưng Mỹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ hợp tác với các đồng minh trong khu vực”, vị Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khi được hỏi lại về vấn đề này trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS sau đó, ông Wright cho biết Tổng thống Trump luôn ưu tiên "đạt được một giải pháp thông qua đàm phán thay vì sử dụng biện pháp quân sự, trừ trường hợp thực sự cần thiết”.

"Vai trò lớn nhất của quân đội chúng ta tại khu vực Trung Đông hiện nay là ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm liên quan đến dầu thô, khí đốt tự nhiên hay bất kỳ mặt hàng nào khác của Iran. Chúng ta đang gây sức ép lên nền kinh tế của họ nhằm mục đích buộc Iran phải thay đổi chính sách”, ông Wright nói.

Cùng ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán cấp cao của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố rằng giai đoạn "đáp trả tương xứng" của Iran đối với các cuộc tấn công từ Mỹ đã kết thúc, đồng thời thừa nhận những tác động kinh tế do cuộc xung đột gây ra.

“Mỹ cần nhận thức rõ trước khi quá muộn rằng luật chơi đã thay đổi, và từ nay về sau, bất kỳ hành động nào xâm phạm lợi ích và an ninh của Iran đều sẽ vấp phải sự đáp trả ‘nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn’”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng Telegram.

Tuy nhiên, ông Ghalibaf cũng lưu ý rằng bên cạnh xung đột quân sự, Iran đang phải đối mặt với những áp lực kinh tế nghiêm trọng: “Những biến động mạnh về tỷ giá hối đoái, lạm phát, thất nghiệp và công tác quản lý thị trường là những thách thức cơ bản gây áp lực nặng nề lên sinh kế của người dân”.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa nhiều hơn vào sản xuất trong nước và ứng dụng công nghệ để “đề ra các giải pháp ngắn hạn cũng như lâu dài.”

Cuối tháng trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hoạt động thương mại của nước này đã sụt giảm mạnh.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran đã giảm 2,7% trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm nay, với nguyên nhân được cho là những gián đoạn kinh tế bắt nguồn từ các cuộc biểu tình lan rộng hồi năm ngoái và tình trạng căng thẳng leo thang trong khu vực.

Cũng theo WB, lạm phát ở Iran đã tăng vọt lên mức 62,2% vào tháng 2 năm nay, trong đó lạm phát giá thực phẩm chạm mức cao kỷ lục là 99%. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Iran ước tính rằng xung đột đã khiến 1 triệu người ở nước này mất việc làm.

Những tuyên bố trên của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa hoàn toàn một tàu chở dầu thô ở ngoài khơi đảo Kharg và một tàu khác gần Jask. Một tàu chở dầu Iran nữa cũng bị tấn công tại Vịnh Oman.

Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và từng xuất khẩu 90% lượng dầu thô qua đảo Kharg trước khi chiến tranh nổ ra. Hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đang bị gián đoạn nghiêm trọng do lệnh phong tỏa hải quân Mỹ bắt đầu từ giữa tháng 4 năm nay.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa đạn đạo vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ trong khu vực. Theo CENTCOM, một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tránh được nhiều đợt tấn công từ phía Iran và không có quân nhân Mỹ nào thương vong.

Theo tin từ hãng tin. Reuters, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - vào ngày 6/9 cho biết Tehran có kế hoạch công bố một khu vực hạn chế mới nằm bên ngoài eo biển Hormuz. Ông cho biết khu vực hạn chế này sẽ bao gồm các vùng thuộc Vịnh Ba Tư.