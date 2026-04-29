Hà Tĩnh đón thêm khu công nghiệp mới, vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

29/04/2026, 10:13

Quy mô gần 200ha cùng định hướng phát triển đa ngành, Khu công nghiệp Hưng Long được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh – khu công nghiệp trước đây được quy hoạch là Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam (trụ sở tại phường Bắc Hồng Lĩnh). Dự án được triển khai tại xã Toàn Lưu với quy mô hơn 198ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.018,9 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 467,5 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Hưng Long được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành, với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Dự án cũng đóng vai trò tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng, tổ chức đầu tư và triển khai các hạng mục thành phần theo quy hoạch.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt; đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ và việc sử dụng vốn góp của nhà đầu tư theo cam kết.

Các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thẩm định nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật.

UBND xã Toàn Lưu được giao tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ; triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, vị trí và tiến độ đã được phê duyệt.

