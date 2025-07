Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

Theo thông tin từ Chi cục Thống kê Hà Tĩnh, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2/2025 của tỉnh ước đạt 524.871 người, tăng nhẹ 0,03% so với quý 1 và tăng 2,83% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động bình quân đạt 524.795 người, ghi nhận mức tăng 3,40% so với nửa đầu năm ngoái. Trong đó, lao động nam chiếm 52,14% (tương đương 273.629 người), lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 24,52%.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bình quân 6 tháng đầu năm đạt 54,22%, tăng 1,78 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng tích cực trong việc huy động nguồn lao động vào nền kinh tế.

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 2/2025 ước đạt 513.687 người, chiếm 97,86% lực lượng lao động. Tính bình quân 6 tháng, con số này là 513.271 người (tương đương 97,80%), giảm nhẹ 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lao động thành thị đạt 126.321 người (24,61%) và lao động nam đạt 267.207 người (52,06%).

Xét theo cơ cấu ngành, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chiếm cao nhất với 41,25%; tiếp theo là công nghiệp - xây dựng 30,16% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 28,59%. Điều này phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, dịch vụ tăng tỷ trọng và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm ổn định.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động trong quý 2/2025 ở Hà Tĩnh được ước tính là 2,38%, tăng nhẹ 0,06 điểm phần trăm so với quý 1 và 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này là 2,32%, tăng 0,03 điểm phần trăm.

Về tình trạng thất nghiệp, quý 2/2025 ghi nhận 11.184 người lao động từ 15 tuổi trở lên không có việc làm, chiếm 2,13%. Trung bình 6 tháng, con số này là 11.525 người (2,20%), tăng 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, lao động thất nghiệp tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, chiếm tới 79,59% (tương đương 9.173 người), trong đó nam giới chiếm 55,72% (6.422 người).

Tuy vậy, xét riêng trong độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 4,75%, giảm 0,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả từ các chính sách thúc đẩy giải quyết việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 19.970 người, tăng mạnh 78,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, giải quyết việc làm trong tỉnh chiếm 44,57%, chủ yếu diễn ra trong quý , khi nhà máy VinFast tuyển dụng số lượng lớn lao động để chuẩn bị đi vào hoạt động.

Riêng trong tháng 5 và tháng 6, đã có 8 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc đăng ký nhu cầu tuyển dụng hơn 3.250 lao động phổ thông. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động địa phương đang khởi sắc và ngày càng tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm ngay tại quê hương.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 2.300 lao động, với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Đáng chú ý, 100% người lao động nhận trợ cấp qua tài khoản ATM, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 230 lao động thất nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 800 triệu đồng. Các chương trình đào tạo không chỉ giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm mới trong bối cảnh thị trường lao động chuyển biến tích cực.