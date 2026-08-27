Hà Tĩnh: Mở kênh trực tuyến tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Với một thao tác quét mã QR hoặc truy cập đường link, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Tĩnh có thể gửi trực tiếp kiến nghị, đề xuất và những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động đến cơ quan đầu mối của tỉnh...

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh triển khai kênh trực tuyến tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ảnh: UBND Hà Tĩnh

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa triển khai kênh tiếp nhận trực tuyến khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua mã QR và đường link. Cách làm này nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả tham mưu, xử lý và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức xúc tiến đầu tư, tiếp đón, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, Trung tâm đã xây dựng kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến dành cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua mã QR hoặc đường link được cung cấp, các đơn vị có thể trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh mà không phải thực hiện qua hình thức văn bản hành chính truyền thống.

Các thông tin tiếp nhận sẽ được Trung tâm tổng hợp định kỳ, làm cơ sở báo cáo và tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng sẽ được nắm bắt và tháo gỡ kịp thời hơn.

Trung tâm đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về chức năng, nhiệm vụ cũng như cách thức phản ánh qua kênh trực tuyến mới.

Các cơ quan, đơn vị cũng được đề nghị hướng dẫn, vận động doanh nghiệp chủ động phản ánh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực và triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn mạnh dạn gửi kiến nghị, đề xuất đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Việc hình thành kênh tiếp nhận trực tuyến không chỉ giúp cơ quan quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, mà còn tạo thêm một phương thức tương tác trực tiếp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, những phản ánh từ thực tiễn sẽ trở thành cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.