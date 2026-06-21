Hai công ty chứng khoán bị phạt 125 triệu đồng vì giao dịch ký quỹ vượt sức mua

Hai công ty chứng khoán đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 01/07/2024 và 02/07/2024.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 2 công ty chứng khoán là Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) và Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX) với cùng mức tiền phạt là 125 triệu đồng.

Theo đó, BVS bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 01/07/2024 và 02/07/2024.

Mới đây, BVS cho biết ông Nhữ Đình Hòa thôi giữ chức Tổng giám đốc BVS kể từ ngày 12/6 và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình An giữ chức vụ Tổng giám đốc BVS với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 12/6.

Kết thúc quý 1/2026, BVS ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 20,9 tỷ, giảm 20,1 tỷ (-49,1%) so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó: lợi nhuận thực hiện sau thuế của Công ty tăng 19,1 tỷ (+45%) so với cùng kỳ năm trước do doanh thu thực hiện tăng 106,7 tỷ (+62,9%) nhưng chi phí thực hiện chỉ tăng 88,8 tỷ (+75%).

Lợi nhuận chưa thực hiện sau thuế quý này của Công ty giảm tới 39,3 tỷ so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL giảm 2,5 tỷ (-27,2%) so với kỳ trước, trong khi chi phí từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL tăng 42,8 tỷ (+461,8%).

Tương tự, Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí ((mã PSI-HNX) cũng bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể: công ty đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có tại ngày 15/07/2024.

Được biết, PSI đã được chấp thuận tham gia hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch carbon.

Kết thúc quý 1/2026, PSI ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế tăng hơn 22, tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 (từ 10 tỷ lên hơn 32,37 tỷ đồng). Nguyên nhân là do tổng doanh thu quý 1/2026 tăng 33 tỷ đồng (tương đương tăng 35%) so với quý 1/2025 chủ yếu đến từ các khoản: lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (PVTPL), lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), doanh thu nghiệp vụ môi giới, lưu ký chứng khoán, thu nhập hoạt động khác.

Ngoài ra, tổng chi phí tăng hơn 10,8 tỷ đồng (tương đương tăng 13%) so với cùng kỳ năm ngoái đến từ các khoản như lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán, chi phí hoạt động tư vấn tài chính, chi phí lãi vay.