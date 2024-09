Hải Dương phát lệnh báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình và báo động 2 trên sông Luộc

Ngày 11/9, Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương cho biết hiện mực nước một số sông trong tỉnh đã lên mức báo động số 3, cụ thể: Mực nước sông Thái Bình tại trạm Thủy văn Cát Khê (Nam Sách) lên mức Báo động 3(5,00m) vào 22h ngày 10/9/2024, tại trạm Thủy văn Phú Lương (TP Hải Dương) lên báo động số 3 vào 5h ngày 11/9/2024; Mực nước sông Kinh Môn tại Trạm Thủy văn An Phụ (Kinh Môn) lên Báo động 3 vào 4h ngày 11/9/2024.

BÁO ĐỘNG 3 TRÊN HỆ THỐNG SÔNG THÁI BÌNH, BÁO ĐỘNG 2 TRÊN SÔNG LUỘC

Theo tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương vào lúc 6 giờ sáng 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê đạt mức báo động 3 và tiếp tục lên; trong 12 - 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục lên nhanh.

Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương cũng đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Kinh Môn (thuộc hệ thống sông Thái Bình) tại xã An Phụ, thị xã Kinh Môn. Mực nước lúc 5 giờ ngày 11/9 trên sông Kinh Môn tại Cát Khê là 2,96 m (trên BĐ3: 0,06m).

Hải Dương cũng yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, các cấp ủy Đảng và chính quyền phải coi công tác phòng, chống lụt là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất để chỉ đạo, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Trong 12 giờ tới, mực nước sông Kinh Môn tại An Phụ duy trì ở mức trên báo động 3. Mực nước lũ trong sông cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực trũng thấp thuộc thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành; đề phòng lũ quét cục bộ, sạt lở đất đá ở vùng núi, vùng ven sông suối và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, hiện mực nước các sông tiếp tục lên nhanh; trên sông Luộc tại La Tiến đạt mức báo động 2 và tiếp tục đang lên.

Đến 23 giờ ngày 11/9, mực nước thực đo trên sông Luộc tại La Tiến là 4,60m (mức báo động 2 là 4,7m). Đến 6 giờ sáng 11/9, mực nước thực đo tại Cát Khê (tả Thái Bình, thuộc địa phận xã Hiệp Cát, Nam Sách) đạt 5,16 m (mức báo động 3 là 5,0 m); tại Phú Lương (hữu sông Thái Bình, thuộc địa phận thành phố Hải Dương) đạt 4,01 m (mức báo động 3 là 4,0 m), tại An Phụ (sông Kinh Môn, thuộc địa phận phường An Phụ, Kinh Môn) đạt 3,02 m (mức báo động 3 là 2,9 m).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã phát lệnh báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình, đồng thời cũng phát lệnh báo động 2 trên sông Luộc.

CHUẨN BỊ VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC THEO PHƯƠNG CHÂM “4 TẠI CHỖ”

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, cấp, ngành triển khai lực lượng tuần tra đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Chính quyền địa phương thực hiện cảnh báo đến tất cả các cấp và người dân để chủ động phòng, tránh;

Xác định các khu vực cụ thể có thể có các hộ dân sinh sống ngoài bãi sông không đảm bảo an toàn (kể cả trong đê bối) để triển khai ngay công tác di dời người và tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân;

7 giờ ngày 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại dưới mức báo động III. Ảnh: Báo Hải Dương

Thu hoạch, di dời các lồng bè nuôi cá trên sông về nơi an toàn, trường hợp không thể di dời phải gia cố lồng bè và có giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn, đặc biệt là an toàn tính mạng nhân dân;

Di chuyển người, tài sản, các vật cản khác ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn, thoát lũ sông.

Các địa phương, cơ quan chức năng triển khai lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác đê trên các tuyến đê, đảm bảo từng vị trí đê đều phải có người kiểm tra, chịu trách nhiệm;

Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ các cống dưới đê, các khu vực đê sát sông, các trọng điểm xung yếu, các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành;

Chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ) để xử lý, ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều.

Các địa phương, cơ quan chức năng thực hiện cấm tất cả các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ, trừ các phương tiện được phép đi trên đê, quản lý chặt chẽ xe chạy trên đê theo quy định; cấm hoạt động của các đò ngang; phát quang mái đê, mặt đê để đảm bảo hiệu quả công tác tuần tra, canh gác đê; phát hiện các sự cố, rò rỉ, hư hỏng.

Trong đêm 10/9, huyện Thanh Miện đã tổ chức di chuyển 103 hộ dân với 344 nhân khẩu ngoài đê bối sông Luộc. Các hộ dân này được bố trí vào ở nhờ nhà người thân, hàng xóm.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm công trình đê điều đã được duyệt, đặc biệt là phương án chống tràn cho các vị trí đê thấp cục bộ; rà soát các điểm xung yếu, các vị trí đê sát sông, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng tiềm ẩn khả năng xuất hiện các sự cố. Kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê; đóng kín các mố phai qua đê, các đoạn đê bị hạ thấp đảm bảo an toàn đê điều.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố phải lên đê để thường trực chỉ huy ứng cứu tại chỗ.

Tỉnh hiện có 267 điếm canh đê thì trên hệ thống sông Thái Bình có 243 điếm, khoảng cách giữa các điếm canh đê từ 1-2km. Ở cấp báo động 1, lực lượng chức năng duy trì ngày 2 người và đêm 4 người canh gác, tuần tra đê; báo động 2 thì ngày 4 người, đêm 6 người; báo động 3 thì ngày 6 người, đêm 12 người.

Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan đơn vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với mưa lũ dẫn tới không kịp thời phát hiện, gây sự cố nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Chính quyền địa phương đang tiến hành đóng bao cát để chống tràn và rò rỉ cống qua đê. Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao, huyện Thanh Miện sẽ di chuyển toàn bộ 700 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu ngoài đê chính vào các trường học, nhà văn hóa để đảm bảo an toàn.

Hiện, 267 điếm canh đê của Hải Dương đã bố trí nghiêm túc tuần tra, canh gác, đảm bảo từng vị trí đê đều có người kiểm tra, chịu trách nhiệm theo đúng quy định.