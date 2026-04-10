Hải Phòng thu hút FDI quý 1/2026 đạt hơn 915 triệu USD

Thu hút FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng trong quý I12026 đạt 915,3 triệu USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước…

Ngày 9/4, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết quý 1/2026, hoạt động thu hút đầu tư trên vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư FDI ước đạt 915,3 triệu USD.

Thu hút FDI thực hiện quý 1/2026 vượt so với kế hoạch quý (900 triệu USD) là 1,7%, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 25,4% kế hoạch thu hút vốn FDI của cả năm (3,8 tỷ USD). Thu hút đầu tư trong nước cũng đạt hơn 22.646 tỷ đồng (tương đương 967,78 triệu USD).

Theo đánh giá từ Ban Quản Khu kinh tế Hải Phòng, cải cách hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và lao động gắn với chuyển đổi số đã giúp đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn, giúp thu hút FDI vượt kế hoạch đề ra, thu hút đầu tư trong nước cũng đạt kết quả hết sức ấn tượng.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết quý 2/2026, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trọng tâm thu hút đầu tư FDI để đảm bảo năm 2026 thu hút đạt từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD như kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư liên quan đến công tác quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam và phát triển Khu kinh tế chuyên biệt.