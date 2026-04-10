Hải Phòng thu hút FDI quý 1/2026 đạt hơn 915 triệu USD

Nam Khánh

10/04/2026, 07:12

Thu hút FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng trong quý I12026 đạt 915,3 triệu USD, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước…

Thu hút FDI vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng quý I/2026 đạt hơn 915 triệu USD.

Ngày 9/4, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết quý 1/2026, hoạt động thu hút đầu tư trên vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư FDI ước đạt 915,3 triệu USD.

Thu hút FDI thực hiện quý 1/2026 vượt so với kế hoạch quý (900 triệu USD) là 1,7%, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 25,4% kế hoạch thu hút vốn FDI của cả năm (3,8 tỷ USD). Thu hút đầu tư trong nước cũng đạt hơn 22.646 tỷ đồng (tương đương 967,78 triệu USD).

Theo đánh giá từ Ban Quản Khu kinh tế Hải Phòng, cải cách hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và lao động gắn với chuyển đổi số đã giúp đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn, giúp thu hút FDI vượt kế hoạch đề ra, thu hút đầu tư trong nước cũng đạt kết quả hết sức ấn tượng.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết quý 2/2026, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trọng tâm thu hút đầu tư FDI để đảm bảo năm 2026 thu hút đạt từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD như kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư liên quan đến công tác quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam và phát triển Khu kinh tế chuyên biệt.

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

10:14, 02/04/2026

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

08:41, 26/03/2026

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

10:33, 02/01/2026

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Từ khóa:

cải cách hành chính đầu tư trong nước Khu kinh tế Hải Phòng quy hoạch Khu kinh tế ven biển thu hút đầu tư FDI xúc tiến đầu tư

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Đọc thêm

Huế đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 dự án nhà ở xã hội

Huế đẩy nhanh tiến độ triển khai 21 dự án nhà ở xã hội

Thành phố Huế hiện đang triển khai 21 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 20.537 căn, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đang thi công.

Lần đầu Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng đạt chuẩn EASA

Lần đầu Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng đạt chuẩn EASA

VAECO trở thành đơn vị đầu tiên trong nước đạt EASA Part 147, đánh dấu bước tiến trong chuẩn hóa đào tạo kỹ thuật hàng không...

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…

Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Các đồng chí tân Phó Trưởng Ban là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau...

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Chưa cấm ngay xe xăng tại Vành đai 1, Hà Nội chọn lộ trình thận trọng

Hà Nội sẽ chưa áp dụng ngay việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026, mà triển khai theo lộ trình thí điểm, có phạm vi và đối tượng cụ thể...

