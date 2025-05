Hải Phòng chỉ đạo lập chủ trương đầu tư 20 dự án trọng điểm ưu tiên

Ngày 8/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo các sở ngành, ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương lập, trình chủ trương đầu tư đối 20 dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 gồm 12 dự án giao thông và 8 dự án chỉnh trang đô thị, chống biến đổi khí hậu cũng như công trình văn hoá.

NHIỀU DỰ ÁN GIAO THÔNG CẦN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Trong số 12 dự án đầu tư hạ tầng giao thông có 4 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), 8 dự án giao thông đầu tư bằng vốn đầu tư công. Cụ thể, 4 dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo hình thức PPP gồm dự án tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10, dự án đường trục đô thị thành phố Thuỷ Nguyên, dự án đường vành đai 2 đoạn từ quốc lộ 10 đến chân cầu vượt sông Cấm và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc mương An Kim Hải.

Đối với 8 dự án phát triển hạ tầng giao thông đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 3 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp chuẩn bị đầu tư 4 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng chuẩn bị đầu tư 1 dự án. Trong đó, 3 dự án Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là dự án đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10, dự án đường từ Cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển và dự án đường Lạch Tray – Hồ Đông.

Trong 4 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp chuẩn bị báo cáo đầu tư thì dự án đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 bao gồm 5 dự án thành phần (dự án nút giao khác mức tại khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng; dự án nút giao khác mức tại khu công nghiệp Tràng Duệ; dự án mở rộng quốc lộ 10 đoạn từ đường tỉnh 362 đến đường huyện 25, dự án đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện An Lão và các quận Kiến An, Dương Kinh; dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 10 với các đoạn còn lại sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc).

Còn lại 3 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là dự án cứng hoá tuyến mương An Kim Hải (trên địa bàn các quận Lê Chân, An Dương), dự án tuyến đường nối đường tỉnh lộ 354 đến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, dự án đầu tư mở rộng tuyến đường An Đà (với quy mô đầu tư toàn tuyến từ đường Lê Hồng Phong đến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, bao gồm cả nút giao thông Quán Mau).

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án hoàn thiện tuyến đường vành đai 2. Dự án này bao gồm 2 dự án thành phần là dự án từ tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đến quốc lộ 5 và dự án từ đoạn tuyến quốc lộ 5 đến cầu vượt sông Cấm.

Ngoài ra, UBND TP. Hải Phòng cũng đề xuất, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên đầu tư 8 dự án chỉnh trang đô thị, chống biến đổi khí hậu, công trình văn hoá (bao gồm 1 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 7 dự án sử dụng vốn ngân sách). Trong đó, dự án duy nhất sử dụng vốn ngoài ngân sách là dự án xây dựng công viên phía Nam sông Cấm (công viên từ cầu Nguyễn Trãi đến hạ lưu sông Cấm).

Các dự án sử dụng vốn ngân sách gồm dự án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, dự án nâng cấp hệ thống kè biển mở rộng đường giao thông trong Khu du lịch Đồ Sơn, dự án chỉnh trang sông đào Hạ Lý (đoạn từ cầu Thượng Lý đến cầu Tam Bạc), dự án sân vận động thể dục thể thao quận Dương Kinh, dự án xây dựng các khu tái định cư (trên địa bàn các phường Phạm Ngũ Lão, Nam Triệu Giang, Phả Lễ thuộc TP. Thuỷ Nguyên), dự án số hoá dữ liệu đất đai, dự án cấp nước sạch ra đảo Cát Bà.

DÙNG 963 HA ĐẤT HOÀN TRẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với 5 dự án đầu tư hạ tầng giao thông, dự án chỉnh trang đô thị theo hình thức PPP (hợp đồng xây dựng, chuyển giao), thành phố Hải Phòng dự kiến dùng khoảng 652ha đất để hoàn trả nhà đầu tư. Đến nay, đã có 5 nhà đầu tư quan tâm, đề xuất phương án đầu tư các dự án hạ tầng giao thông để được thanh toán bằng quỹ đất phát triển đô thị.

Theo đó, dự án hoàn thiện tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 (đoạn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến cầu Khuể, bao gồm cầu vượt cao tốc) đã được Công ty cổ phần dịch vụ cao ốc Masterise Lunmiere Office nghiên cứu đầu tư. Hải Phòng dự kiến dành quỹ đất hơn 477ha đất hoàn trả nhà đầu tư, diện tích đất hoàn trả gồm khoảng 45ha đất tại khu vực các nhà máy thép cũ trên khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng) và khu đất khu công nghiệp Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục đô thị (tỉnh lộ 359C đoạn từ nút giao đường tỉnh 359 – Máng nước đến nút giao quốc lộ 10 tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Thuỷ Nguyên) được Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest đề xuất đầu tư. Hải Phòng dự kiến dùng quỹ đất 20ha trên địa bàn phường Hoà Bình (TP. Thuỷ Nguyên) hoàn trả nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 2 (đoạn từ quốc lộ 10 đến chân cầu vượt sông Cấm phía TP. Thuỷ Nguyên) cùng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc mương An Kim Hải (đoạn từ nút giao khác mức Nguyễn Văn Linh – Tôn Đức Thắng đến cầu Đen, quận An Dương) được được Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đề xuất đầu tư. Đối với hai dự án này, Hải Phòng dự kiến dùng gần 110 ha đất tại phường An Đồng (quận An Dương) và khu đất phụ cận đường vành đai 2 (đoạn qua địa bàn các phường Hoàng Động, Hoa Động thuộc TP. Thuỷ Nguyên) để thanh toán hoàn trả nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng công viên phía Nam sông Cấm (đoạn từ cầu Nguyễn Trãi đến hạ lưu sông Cấm) được Tập đoàn Vingroup – CTCP đề xuất đầu tư. Hải Phòng dự kiến dùng hơn 45ha quỹ đất phía hạ lưu cầu Máy Chai để thanh toán hoàn trả nhà đầu tư.

Ngoài các dự án này, giai đoạn 2026- 2030, Hải Phòng cũng đề xuất 2 dự án gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cầu Rào 3 từ đường Bùi Viện đến đường bộ ven biển và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Máy Chai đến đường Lê Hồng Phòng và cải tạo cống, trạm bơm Phú Xá sẽ thực hiện theo hình thức BT.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cầu Rào 3 từ đường Bùi Viện đến đường bộ ven biển (không bao gồm đoạn đường trong dự án xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ) được Công ty THHH đầu tư bất động sản Doji Land quan tâm đầu tư. TP Hải Phòng dự kiến dùng khoảng 265ha tại khu vực quy hoạch Khu đô thị Nam sông Lạch trên địa bàn các phường Đồng Hoà (quận Kiến An), phường Hưng Đạo, Đa Phúc (quận Dương Kinh) để hoàn trả nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Máy Chai đến đường Lê Hồng Phòng và cải tạo cống, trạm bơm Phú Xá đã được Công ty TNHH hạ tầng công nghiệp và bất động sản Viconship quan tâm nghiên cứu. Thành phố Hải Phòng dự kiến dành quỹ đất hơn 46ha tại phường Hoàng Lâm (TP. Thuỷ Nguyên) hoàn trả nhà đầu tư.

Như vậy, với 7 dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm được ưu tiên đầu tư bằng hình thức PPP trong giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng dự kiến dành khoảng 963ha đất để hoàn trả nhà đầu tư. Thành phố Hải Phòng kỳ vọng, với loạt dự án giao thông được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, hạ tầng giao thông của Hải Phòng sẽ được hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ, đúng quy hoạch, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tương lai, tạo sức bật cho nền kinh tế thành phố.