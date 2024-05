Hải Phòng khởi công dự án Nhà máy sản xuất nhựa phân huỷ sinh học 2.400 tỷ đồng

Chiều 11/5, nhân kỷ niệm 59 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955), UBND TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Ecovance Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao tại khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải). Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam dự nhấn nút khởi công dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance do nhà đầu tư Hàn Quốc là Công ty TNHH Ecovance Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD). Dự án có mục tiêu là sản xuất nguyên liệu, sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học và các nguyên liệu có liên quan trong quá trình sản xuất nguyên liệu sinh học.

Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao sẽ sản xuất 70.000 tấn sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học PBAT, 59.500 tấn sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học PBS và 6.300 tấn sản phẩm dung môi THF (sản phẩm phụ tạo ra trong quá trình sản xuất PBAT). Theo UBND TP. Hải Phòng, dự kiến đến năm 2030, tổng vốn đầu tư của dự án này sẽ đạt khoảng 11.900 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD).

Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance là dự án đầu tiên của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) đầu tư tại Việt Nam. Đây là nhà đầu tư chuyên sản xuất các loại pin thứ cấp, vật liệu bán dẫn, vật liệu thân thiện môi trường, chiếm thị phần cao trên toàn thế giới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ vật liệu nhựa tự phân hủy.

Phối cảnh Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng, đánh giá lễ khởi công dự án không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài ở các lĩnh vực công nghệ cao, vật liệu thân thiện với môi trường, mà còn khẳng định vị thế và môi trường đầu tư hấp dẫn của thành phố Hải Phòng trong nước và khu vực.

Theo ông Quân, Hải Phòng luôn xác định phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nên thành phố này luôn ưu tiên thu hút các dự án có sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho một Hải Phòng xanh. Để dự án sớm đi vào hoạt động, ông Quân đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ (DEEP C), UBND quận Hải An và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư và các nhà thầu thi công, đảm bảo an toàn, trong quá trình xây dựng.

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance dự kiến ẽ hoàn thành vào tháng 6/2025, sau khi vận hành thử nghiệm sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2025.