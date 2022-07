Hải Phòng thuộc top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu UBND thành phố Hải Phòng công bố ngày 30/06/2022, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng từ 13% trở lên), đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Điểm nổi bật trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng là khu vực dịch vụ với chỉ số tăng 9,05%.

Sáu tháng đầu năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố tăng trưởng khá mạnh mẽ so với cùng kì. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại bình thường, các chương trình kết nối cung cầu, khuyến mãi kích cầu tiêu dùng được đẩy mạnh, nhiều hoạt động quảng bá du lịch được tổ chức triển khai cùng với việc đổi mới sản phẩm du lịch nội đô, sự hấp dẫn thương hiệu Đồ Sơn, Cát Bà đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Hải Phòng…

Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ đạt trên 3 triệu lượt, tăng 27,69% so với cùng kì. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 117,2 nghìn lượt, tăng 227,08%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 84.458,1 tỉ đồng, tăng 12,79% so với cùng kì năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố ước đạt gần 71 triệu tấn. Doanh thu cảng biển 6 tháng đầu năm ước đạt 3.322,6 tỷ đồng, tăng 9,96% so với cùng kì.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm tăng 11,84% so với cùng kì năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố trong 6 tháng qua đạt 53.969,7 tỷ đồng, tăng trên 18,5% so với cùng kì năm 2021. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 279.430 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động đầu tư tại Hải Phòng diễn ra rất sôi động, thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt 75.368,8 tỷ đồng, tăng 2,56%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 1,1 tỷ Đô la Mỹ.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nhận định 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, an ninh trật tự được bảo đảm. Nổi bật là GRDP đạt hơn 11%, cao gấp gần 2 lần so với bình quân chung cả nước, thu ngân sách có nhiều điểm sáng, đến nay đã đạt hơn 50% dự toán cả năm, ngành du lịch có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như: Giá xăng dầu tăng mạnh, vật liệu xây dựng, chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và chất lượng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP, thu hút đầu tư toàn xã hội, thu hút vốn FDI, kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt hiệu quả mong muốn; Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án còn chậm.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt các mục tiêu của năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp; thu hút nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh việc chuyển đổi số…

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Chủ tịch yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục chú trọng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính; tăng cường phối kết hợp giữa các ngành, địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.